Iașul devine capitala limbii române pe 31 august. Ateliere, lecturi publice și concerte în Grădina Botanică

* de Ziua Limbii Române 2025, Iașul se transformă într-o adevărată scenă a culturii * Muzeul Național al Literaturii Române și Academia Română – Filiala Iași aduc publicului întâlniri cu scriitori, ateliere pentru copii și adulți, lansări de carte, expoziții și concerte, toate într-o sărbătoare ce unește tradiția cu actualitatea

Pe 31 august 2025, orașul Iași marchează Ziua Limbii Române printr-o suită de evenimente care reafirmă rolul cultural al capitalei Moldovei.

Centrul de greutate al manifestărilor va fi Muzeul „Vasile Pogor” – Casa Junimii, unde de la ora 11:00 scriitorul Adrian G. Romila va citi fragmente din cele mai noi romane ale sale, „Acasă, departe” și „Jean Bart. Argonautul”, în dialog cu Cătălin-Mihai Ștefan. Intrarea este liberă, dar evenimentul va fi transmis și online pe YouTube și Facebook, pentru cei care nu pot ajunge fizic.

După prânz, atenția se mută în Grădina Botanică „Anastasie Fătu”, unde publicul va putea alege între ateliere de educație muzeală, expoziții, lansări de carte, teatru și concerte. Copiii și adolescenții vor descoperi, între orele 13:30–14:30, povești despre Ion Creangă și universul Bojdeucii din Țicău, prin intermediul atelierului „Cuvintele scriitorilor”. Mai târziu, între 15:00–16:00, adulții și seniorii vor fi invitați să exploreze prieteniile literare ale Iașului interbelic, evocându-i pe Sadoveanu, Otilia Cazimir, Topîrceanu și Mihai Codreanu.

Activitățile sunt coordonate de educatoarea muzeală Iunia-Maria Ștefan, participarea fiind gratuită, dar pe bază de înscriere.

Prin această serie de evenimente, Iașul își consolidează statutul de pol cultural al României, reunind instituții de prestigiu – Muzeul Național al Literaturii Române, Academia Română și Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide” – în jurul unei singure idei: forța vie a limbii române.

Maura ANGHEL