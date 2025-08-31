Iașul devine capitala universitară a României și Republicii Moldova

Consiliul Național al Rectorilor se va reuni la Iași, în cadrul aniversării a 165 de ani de învățământ superior modern

Iașul va găzdui, în această toamnă, unul dintre cele mai importante evenimente din mediul academic românesc și moldovean. În ședința Consiliului Local din 29 august 2025, aleșii municipali au aprobat un parteneriat între Primăria Iași și Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” pentru organizarea Consiliului Național al Rectorilor într-o formulă inedită: România – Republica Moldova.

Manifestarea va avea loc în perioada 24–25 octombrie 2025, sub semnul aniversării a 165 de ani de învățământ superior modern la Iași. Orașul care a dat României prima universitate modernă își reconfirmă astfel rolul de pol academic și cultural al întregii regiuni.

Consiliul Local a aprobat alocarea sumei de 175.000 de lei din bugetul local pentru organizarea evenimentului. Banii vor fi utilizați pentru logistica manifestărilor, pentru promovarea momentului aniversar și pentru asigurarea cadrului necesar desfășurării lucrărilor CNR.

Programul cuprinde două zile distincte: 24 octombrie – aniversarea solemnă a 165 de ani de învățământ superior modern, în Sala Mare a Teatrului Național „Vasile Alecsandri”, cu participarea unor înalte oficialități ale statului român: reprezentanți ai Președinției, Guvernului și Parlamentului, dar și ai mediului diplomatic și academic. Pe 25 octombrie vor avea loc lucrările reunite ale Consiliilor Naționale ale Rectorilor din România și Republica Moldova, unde vor fi discutate strategii comune pentru dezvoltarea învățământului superior și consolidarea relațiilor academice bilaterale.

Consiliul Național al Rectorilor (CNR) este singurul organism care reprezintă universitățile acreditate din România în dialogul cu autoritățile statului. Deși este o structură consultativă și neguvernamentală, CNR joacă un rol-cheie în procesul legislativ din educație și cercetare.

Atribuțiile principale includ: formularea de propuneri pentru strategiile de dezvoltare a învățământului superior, susținerea inițiativelor legislative privind educația și cercetarea, colaborarea cu Ministerul Educației și cu alte organisme naționale, promovarea proiectelor comune între universități, reprezentarea intereselor mediului universitar în raport cu autoritățile centrale.

Anul trecut, CNR și-a ales noua conducere pentru un mandat de cinci ani. În funcția de președinte a fost reales prof. univ. dr. Sorin Cîmpeanu (Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București). Echipa de conducere mai include: Mihnea Costoiu (secretar general, Politehnica București), precum și vicepreședinții Nicolae Istudor (ASE București), Daniel David (UBB Cluj-Napoca, devenit, între timp, ministru al Educației), Liviu-George Maha (UAIC Iași), Marilen Pirtea (UVT Timișoara) și Cezar Spînu (Universitatea din Craiova).

Iașul, leagănul universităților românești

Fondată în 1860, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” este prima instituție de învățământ superior modern din România. Cu o tradiție de 165 de ani, UAIC nu este doar un simbol al orașului, ci și un reper cultural, științific și identitar pentru întreaga regiune.

Organizarea Consiliului Național al Rectorilor într-un format România – Republica Moldova are o valoare simbolică aparte. Universitățile de peste Prut, care se raportează cultural și lingvistic la spațiul românesc, își consolidează prin această reuniune legăturile instituționale cu mediul academic românesc.

În același timp, evenimentul deschide calea unor proiecte comune în domeniul educației, cercetării și inovării, contribuind la integrarea universităților din Republica Moldova în spațiul academic european.

Carmen DEACONU