Iașul devine centrul mondial al heraldicii: Palatul Culturii găzduiește Colocviul Internațional al Academiei de Heraldică

* între 27 și 30 august, capitala Moldovei își reafirmă forța culturală și academică * peste 40 de experți din 25 de țări se reunesc la Iași pentru cel mai important eveniment al heraldicii mondiale * evenimentul se află sub auspiciile Familiei Regale a României și sub binecuvântarea Mitropolitului Moldovei și Bucovinei

Iașul își recucerește statutul de pol intelectual și cultural al Europei de Est. Palatul Culturii și Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” devin, timp de patru zile, scena celui de-al XXIII-lea Colocviu al Academiei Internaționale de Heraldică – eveniment de anvergură mondială, organizat în parteneriat cu Institutul Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”.

Cu sprijinul Comisiei Naționale de Heraldică a Academiei Române și al marilor instituții academice din Iași, colocviul transformă orașul într-o capitală a simbolurilor, tradițiilor și identității istorice. Peste 40 de comunicări științifice, susținute de profesori universitari, arhiviști, colecționari și cercetători din Europa și America de Nord, aduc în prim-plan teme despre heraldica de stat, municipală, familială și despre provocările metodologice ale disciplinei.

Evenimentul se desfășoară sub patronaj regal – Custodele Coroanei Române, Majestatea Sa Margareta, a oferit colocviului sprijinul Casei Regale. În același timp, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, ÎPS Teofan, susține manifestarea printr-un parteneriat activ cu organizatorii.

Un punct central îl reprezintă expoziția dedicată lui József Sebestyén de Keöpeczi, autorul stemei României întregite, eveniment cu valoare istorică, amplasat în contextul aniversării a 160 de ani de la nașterea regelui Ferdinand I și 150 de ani de la nașterea reginei Maria. Documente rare, grafică heraldică și simboluri regale vor fi prezentate publicului în premieră.

Programul include vizite la muzee reprezentative – Palatul Culturii, Muzeul Mitropolitan și Muzeul Municipal „Regina Maria” – dar și prezentări contemporane de artă heraldică semnate de tineri artiști din Cluj-Napoca și Timișoara.

Un moment emoționant va fi dedicat memoriei istoricului Sorin Iftimi, unul dintre cei mai pasionați cercetători ai Iașului, plecat mult prea devreme dintre noi, dar care rămâne un reper al științei heraldice românești.

Prin amploare și relevanță, Colocviul Internațional al Academiei de Heraldică confirmă rolul Iașului ca loc unde istoria, simbolurile și cultura se întâlnesc cu forța ideilor globale.

Mai multe detalii privind programul oficial pot fi accesate pe site-ul dedicat: www.iasi-aih-2025.net/programme.

Maura ANGHEL