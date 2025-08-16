Iașul devine epicentrul credinței. 1.500 de tineri ortodocși își dau întâlnire în Capitala Moldovei

* timp de trei zile, Iașul se va transformă în scena unui maraton spiritual și cultural fără precedent * mii de pași, voci și inimi vor vibra între Catedrala Mitropolitană, amfiteatrele universitare și Grădina Palas Mall, într-o demonstrație de forță a credinței ortodoxe tinere

Între 18 și 20 august, Capitala Moldovei va găzdui cea de-a cincea ediție a Întâlnirii Tinerilor Ortodocși din Moldova (ITOM) — un eveniment care va reuni peste 1.500 de tineri cu vârste între 14 și 25 de ani din județele Iași, Botoșani, Neamț, dar și din Republica Moldova și Ucraina.

Orașul se pregătește pentru un aflux impresionant de participanți, într-un program maraton ce îmbină momente de rugăciune, conferințe cu figuri importante ale vieții spirituale românești, ateliere de dialog și activități culturale. Locațiile strategice — de la impunătoarea Catedrala Mitropolitană, până la sălile Universității „Alexandru Ioan Cuza” și zona vibrantă a Grădinii Palas Mall — vor deveni, pentru trei zile, puncte fierbinți pe harta spirituală a Moldovei.

Organizat de Arhiepiscopia Iașilor prin Departamentul Misiune pentru Tineret, ITOM 2025 nu este doar o întâlnire a credinței, ci și un manifest public al unei generații care caută rădăcini într-o lume grăbită. Participanții vor defila prin centrul orașului, vor cânta, vor dialoga deschis despre rolul duhovnicului și vor încheia serile cu concerte în aer liber.

Nu vor lipsi momentele de intensitate spirituală: Liturghii în biserici istorice, rugăciuni colective și cuvântări emoționante ale tinerilor care, la final, vor pleca din Iași cu un bagaj plin de credință, prietenii și amintiri. Orașul, la rândul său, va rămâne cu imaginea unei generații care nu se teme să-și afirme identitatea creștină în piața publică.

Pentru Iași, aceste zile sunt mai mult decât un eveniment — sunt un test al ospitalității, un prilej de a-și reafirma statutul de capitală spirituală a Moldovei și un exemplu de mobilizare comunitară. Într-o vreme în care orașele concurează pentru festivaluri și concerte, Iașul mizează pe puterea unei procesiuni vii, în care tinerii credincioși sunt nu doar spectatori, ci protagoniști ai propriei povești.

