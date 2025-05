Iașul devine scenă digitală, Peste 40 de artiști expun instalații interactive la Romanian Creative Week

* între 23 și 25 mai, Iașul se transformă în cel mai amplu spațiu artistic digital din România * New Media District, parte din Romanian Creative Week, aduce peste 40 de artiști, instalații de lumină, video mapping și experiențe multisenzoriale, într-un spectacol urban care unește arta, tehnologia și emoția