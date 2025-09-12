Stiri
Eolienele Iașului, echivalentul unui mic reactor nuclear!
FOTO - Spitalul Regional de Urgență, în așteptarea constructorilor
Sute de adolescenți continuă să piardă lupta cu drogurile. Avalanșă de internări, la Iași
Unghii cu gel – avantajele și pașii pentru o manichiură de lungă durată
Suceava devine hub-ul construcțiilor: Festivalul Construcțiilor, 19–21 septembrie, la MatHaus
Ieșenii își caută vindecarea dincolo de granițe
De ce iPhone 17 este alegerea ideală pentru oricine vrea un smartphone eficient?
„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!” Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Baia în calitate de beneficiar, a finalizat implementarea proiectului nr. F-F-PNRR-Dotari-2023-3861, intitulat „DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE S
„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!” Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Baia în calitate de beneficiar, a finalizat implementarea proiectului nr. C5-B1-183, intitulat „REABILITARE CLĂDIRE ADMINISTRATIVA P+1, ÎN COMUNA BAIA, JU
TOP 6 sfaturi esențiale pentru a înțelege mai bine jocurile de cazinou online
Iașul este la marginea infrastructurii. Are doar 3 firme în topul național al drumarilor

drumari-IS

12-09-2025 10:44

 * doar trei firme din Iași au reușit să intre în Top 100 al constructorilor de drumuri, iar una dintre ele se află pe poziția 98 * în timp ce Botoșaniul, un județ mai mic, are patru firme în clasament, Suceava dispare complet din peisajul marilor contracte rutiere

 În timp ce regiunea Moldovei încă visează la autostrăzi și drumuri rapide, realitatea din teren arată o imagine crudă: Iașul, cel mai mare oraș al zonei, figurează cu doar trei firme în Top 100 Drumari pe 2024 — clasamentul național al constructorilor de drumuri, publicat recent de Arena Construcțiilor. Dintre acestea, una este pe penultimul loc, cu rezultate modeste și profit de sub 2 milioane de lei.

 Unde e Iașul în topul marilor constructori? Aproape de finalul clasamentului
Firma Eky-Sam SRL, cu sediul în Iași, se poziționează pe locul 28, cu o cifră de afaceri de 185,6 milioane lei și un profit net de aproape 17,8 milioane. Urmează Enviro Construct SRL pe locul 90, cu 81,5 milioane lei cifră de afaceri și doar 4,7 milioane lei profit. În cele din urmă, Citadin SA, o companie cu capital majoritar public, încheie lista pe locul 98, cu doar 74 milioane lei rulaj și un profit marginal de 1,76 milioane lei.

 

Iașul, depășit de județe mai mici

 

Cifrele sunt cu atât mai îngrijorătoare cu cât Botoșaniul, un județ cu o economie net inferioară și fără statut de pol urban major, înscrie patru firme în același top. Cea mai importantă este Cornells Floor SRL, pe locul 11, cu peste 437 milioane lei în afaceri și 27 milioane profit. Big Conf SRL apare pe locul 94, iar alți doi jucători — Vulturi SRL și Conrec SRL — completează prezența Botoșaniului cu cifre onorabile.

Neamțul și Bacăul au fiecare câte două firme în clasament. De menționat că Grupul UMB, cu sediul în Bacău, este liderul absolut al topului, cu o cifră de afaceri colosală: 14,39 miliarde lei, reprezentând aproape 43% din întreaga piață a celor mai mari 100 de drumari din țară. Cu peste 6.500 de angajați, UMB este nu doar lider de piață, ci și cel mai mare angajator din domeniu.

Vasluiul este reprezentat de Viacons Rutier SRL, aflat pe locul 38, cu o cifră de afaceri de 142 milioane lei și o profitabilitate uriașă de 31% — una dintre cele mai ridicate din întregul clasament.

În schimb, Suceava dispare complet de pe hartă. Nicio firmă din acest județ nu prinde topul, semn că județul cu una dintre cele mai mari rețele de drumuri județene nu reușește să se ancoreze în infrastructura mare.

 

De ce nu contează Iașul când se face infrastructura?

 

În ciuda faptului că este al doilea cel mai populat oraș din România și un pol academic, medical și cultural major, Iașul nu reușește să creeze giganți în sectorul construcțiilor rutiere. Firmele din județ nu ajung nici măcar la nivelul mediu din top, care începe de la peste 72 milioane lei cifră de afaceri.

Este o realitate dureroasă, într-un context în care guvernanții și europarlamentarii susțin nevoia de dezvoltare a infrastructurii în regiunea Nord-Est, cea mai slab conectată din Uniunea Europeană. Potrivit Eurostat, în Moldova densitatea drumurilor de mare viteză este sub 1 km la mia de kilometri pătrați, față de media europeană de 25 km.

În prima jumătate a lui 2025, au fost semnate contracte rutiere în valoare totală de aproape 6 miliarde euro. O bună parte a acestor proiecte implică firme mari din sudul țării sau cu capital străin, în timp ce constructorii locali din nord-est sunt ignorați sau lipsiți de capacitatea tehnică și financiară de a concura.

Lipsa firmelor ieșene din topul marilor jucători ai infrastructurii arată mai mult decât un decalaj economic. Este o problemă de vizibilitate strategică. În lipsa unor constructori de anvergură locală, Iașul riscă să devină un simplu beneficiar pasiv al marilor proiecte rutiere, nu un actor real în ecuația investițiilor.

Pe hârtie, Moldova e „prioritate”. În realitate, Iașul nici măcar nu e pe harta constructorilor.

 

Maura ANGHEL

 


  •  

    Top 100 Drumari → peste 33,9 miliarde lei cifră de afaceri cumulată

  •  

    UMB (Bacău) → 14,39 miliarde lei, 43% din total

  •  

    Botoșani → 4 firme

  •  

    Neamț și Bacău → câte 2 firme

  •  

    Vaslui → 1 firmă

  •  

    Suceava → 0 firme

  •  

    Iași → 3 firme (locurile 28, 90 și 98)

 

ULTIMELE ANUNTURI LICITATII
Licitatie com. Tasca, spatiu in suprafata de 53,13 mp. 1. Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Tasca, cu sediul in sat Tasca, comuna Tasca, Str. Lt. Vasile Mitru nr. 11, judetul Neamt, telefon 0233/255.023, fax 0233/255.023, e-mail: primaria_tasca@yahoo.com, cod fiscal 2614457. 2. Informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie inchiriat: -spatiu in suprafata de 53,13 mp, apartinand domeniului public al Comunei Tasca, avand destinatia de farmacie, situat in sat Tasca, comuna Tasca, Str. Bicazului nr. 4, nr.cadastral 51072, CF 51072, conform caietului de sarcini, O.U.G. nr. 57/03.07.2019 si H.C.L. Tasca nr. 102/20.08.2025. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: la cerere, de la sediul Comunei Tasca. 3.2. Denumirea si datele de contact ale serviciului/ compartimentului din cadrul institutiei de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Compartimentul Urbanism din cadrul Comunei Tasca, sat Tasca, comuna Tasca, Str. Lt. Vasile Mitru nr. 11, judetul Neamt. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 100 Lei/exemplar, se achita cu numerar la Casieria Comunei Tasca. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 30.09.2025, ora 12.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 08.10.2025, ora 09.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Tasca, sat Tasca, comuna Tasca, Str. Lt. Vasile Mitru nr. 11, judetul Neamt. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: un exemplar in original, in doua plicuri sigilate: unul exterior si unul interior. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 08.10.2025, ora 10.00, la sediul Comunei Tasca, sat Tasca, comuna Tasca, Str. Lt. Vasile Mitru nr. 11, judetul Neamt. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Tribunalul Neamt, Piatra Neamt, B-dul Decebal nr. 8, judetul Neamt, telefon 0233/214.019, fax 0233/216.585, e-mail: jud-piatraneamt@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 11.09.2025.
Licitatie publica cu strigare in data de 18.09.2025. Five Administration S.P.R.L., in calitate de Administrator judiciar al debitoarei R-Agro Falciu S.A. -in reorganizare cu sediul in Sat Falciu, Comuna Falciu, Judetul Vaslui, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J37/229/2002, avand CUI: RO14812105, organizeaza o singura licitatie publica cu strigare in data de 18.09.2025 de la ora 13.00, in vederea valorificarii urmatoarelor active aflate in patrimoniul debitoarei: Proprietate imobiliara -„Ferma Valea lui Marcu” -Pachet bunuri imobile si mobile, compusa din teren extravilan in suprafata de 28.413 mp, impreuna cu cladiri si bunuri mobile, situate in Extravilan Falciu, judetul Vaslui -Pret pornire: 200.000 Lei. Preturile de pornire ale licitatiei nu includ TVA, acesta se va adauga dupa caz conform prevederilor legale. Activele pot fi vizionate prin programare prealabila. Orice persoana interesata va avea obligatia achizitionarii caietului de sarcini cuprinzand descrierea bunurilor, la pretul de 3.000 Lei +TVA si ulterior, semnarii unui Angajament de confiden tialitate privind procedura de valorificare a activelor cuprinse in caietul de sarcini. Caietul de sarcini poate fi solicitat prin e-mail, la adresa: vanzari@five -advisory.ro. Licitatia va avea loc la sediul Five Administration S.P.R.L din Bucuresti, Str. Romulus nr. 23, sector 2 sau prin corespondenta/ videoconferinta, dupa cum va decide Administratorul judiciar de la caz la caz. Documentatia de participare la licitatie va fi depusa exclusiv prin mijloace electronice, la adresa de e-mail: vanzari@five- advisory.ro, pana cel tarziu in data de 17.09.2025, ora 16.00. Documentele transmise prin orice alte mijloace electronice nu vor fi luate in considerare. Informatii suplimentare privind activele pot fi obtinute la nr. 0762.978.187 sau e-mail: vanzari@ r-agro.ro.
Licitatii publice cu strigare in vederea valorificarii activelor mobile. Subscrisa Five Administration S.P.R.L., in calitate de Administrator judiciar al debitoarei R-Agro Falciu S.A. -in reorganizare, organizeaza in perioada 18-19.09.2025 inclusiv, intre orele 09.00-18.30, licitatii publice cu strigare in vederea valorificarii urmatoarelor active mobile aflate in patrimoniul debitoarei, dupa cum urmeaza: -Utilaje agricole lista nr. 1 -pret de pornire peste 5.000 lei -bunurile se vand individual. Pentru fiecare bun din lista se va organiza o singura licitatie in data de 18.09.2025, termen limita inscriere: 16.09.2025, ora 16.00; -Utilaje agricole lista nr. 2 -pret de pornire sub 5.000 Lei -bunurile se vand individual. Pentru fiecare bun din lista se va organiza o singura licitatie in data de 19.09.2025, termen-limita inscriere: 17.09.2025, ora 16.00. Bunurile supuse valorificarii, data si ora licitatiei, precum si pretul de pornire pentru fiecare bun se regasesc in listele de bunuri pentru fiecare Pachet si pot fi solicitate Administra torului judiciar, la adresa vanzari@five -advisory.ro. Preturile de pornire ale licitatiilor nu includ TVA, acesta se va adauga dupa caz conform prevederilor legale. Persoanele interesate au obligatia de vizionare a activelor, cu instiintarea prealabila a Administra torului judiciar. Licitatiile se vor desfasura in perioada mentionata exclusiv online prin intermediul platformei www.licitatii -unpir.ro, aceasta presupunand crearea unui cont de participant si validarea acestuia de catre administratorul platformei. Toate detaliile referitoare la modalitatea de participare prin intermediul platformei online mentionate anterior se regasesc in cuprinsul Caietului de sarcini. Orice persoana interesata va avea obligatia achizitionarii caietului de sarcini cuprinzand descrierea bunurilor si a semnarii unui Angajament de confiden tialitate privind procedura de valorificare a activelor cuprinse in caietul de sarcini. Pretul Caietului de sarcini este 300 Lei +TVA pentru bunurile care au pret de pornire peste 5.000Lei si de 100 Lei +TVA, pentru bunurile care au pret de pornire sub 5.000 Lei si poate fi solicitat prin e-mail, la adresa: vanzari@five -advisory.ro. Termenul-limita pentru transmiterea documentatiei de participare la licitatie este cel mentionat mai sus, aceasta urmand a fi depusa exclusiv prin mijloace electronice, la adresa de e-mail: vanzari@five- advisory.ro. Documentele transmise prin orice alte mijloace electronice (whatsapp/mms, etc.) nu vor fi luate in considerare. Vizionarea activelor se va face numai in baza unei programari prealabile, la nr.0762.978.187 sau e-mail: office@ r-agro.ro.
ULTIMELE ANUNTURI Locuri de munca
S.C ADN PREFABRICATE S.R.L- IASI Angajeaza: operatori pe masinile de fasonat otel-beton; fierari betonisti; lucratori in constructii; lacatusi mecanici; electricieni intretinere si reparatii utilaje. Telefon 0232/209712; e-mail: office@buildcorp.ro
Caut de munca ca sofer cat. B+E. Tel. 0749353400
TRANS SESE SRL, angajeaza SOFERI pe comunitate. Camioane de ultima generatie (Volvo, Mercedes), EURO 6, cu toate aparatele de plata incorporate. Dispecerat in limba romana și asistență 24/7; Contract pe perioada nedeterminată direct la angajare. Alte beneficii: Parcare GRATUITA pentru masinile personale; Diurna 75 euro/sofer. Total venituri 6200 euro/ cabina, 3100 euro la simplu, Bonus de angajare 2000 euro, Bonus de consum. Telefon: 0735316526
S.C. ANTREPRIZA LUCRARI SI ARTE SRL IASI – PIATA UNIRII, NR.6. ANGAJEAZA: FEMEIE DE SERVICIU - curatenie spatii comerciale, curatenie in regim hotelier. Contact: 0758802865
ULTIMELE ANUNTURI Imobiliare vanzari
Apartament 3 camere, dubla orientare, decomandat, 71 mp, Esplanada Alexandru, etaj 6/10, bloc cu lift, centrala termica, parchet masiv, PVC la exterior, izolat, balcon inchis. Zona linistita, aproape de parc, scoli, magazine. Ideal familie. 126.500 euro. Telefon 0741384731
Pacurari, zona LIDL, Moara de Foc, apartament 3 camere decomandat, 70 mp, etaj 3/4, complet mobilat si utilat. 2 dormitoare, living, bucatarie separata, balcon, centrala termica, aer conditionat. La 10 minute de UAIC si UMF, aproape de transport public si magazine, 499 euro/luna, Telefon 0741384731
Ap. 2 camere, decomandat, 52 mp, etaj 4/4, bloc 1986, fatada izolata recent. Hol deschis spre bucatarie, balcon spatios. Centrala termica, instalatii noi, tamplarie PVC, parchet si gresie. Mobilier si electrocasnice incluse optional. Acte la zi, creditabil, pret 89.900 euro, negociabil. Telefon 0741384731
Apartament intabulat, 2 camere, 55 mp, mobilat/utilat nou, plus boxa langa apartament, bloc 2024, se vinde de la persoana fizica, Evergreen Residence, Tatarasi, etaj intermediar, bloc cu 2 lifturi, balcon generos, finisaje moderne. Complex cu parcari, loc de joaca, securitate, spatii verzi. Langa statie tramvai. Telefon 0741384731
„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!” Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Baia în calitate de beneficiar, a finalizat implementarea proiectului nr. F-F-PNRR-Dotari-2023-3861, intitulat „DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE S

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!” Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Baia în calitate de beneficiar, a finalizat implementarea proiectului nr. F-F-PNRR-Dotari-2023-3861, intitulat „DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE S

Numit trădător de președintele Aleksandăr Vučić, Novak Djokovic a fugit din Serbia. Tenismenul și-a înscris copiii la o școală din Atena

Numit trădător de președintele Aleksandăr Vučić, Novak Djokovic a fugit din Serbia. Tenismenul și-a înscris copiii la o școală din Atena

Vaccinul anti-HPV, gratuit, de la 1 octombrie

Vaccinul anti-HPV, gratuit, de la 1 octombrie

