Iașul face un nou pas spre energie verde: parc fotovoltaic la CET 2

Primăria Municipiului Iași a lansat licitația pentru construirea unui parc fotovoltaic de mari dimensiuni pe terenul CET 2 Holboca, un proiect considerat esențial în tranziția energetică a orașului. Valoarea contractului este estimată la 40 de milioane de lei (fără TVA), iar ofertele pot fi depuse până pe 10 octombrie 2025.

Noua centrală fotovoltaică va fi construită pe un teren de 40 de hectare și va include aproximativ 14.000 de panouri solare monocristaline de ultimă generație, cu o putere minimă de 700 Wp și un randament de cel puțin 21,1%.

Lucrările contractate vizează pregătirea terenului și montarea structurilor de susținere, instalarea modulelor fotovoltaice, montarea echipamentelor electrice și de control, execuția traseelor de cabluri și racordarea la rețea, implementarea unui sistem modern de monitorizare și control.

Conform documentației, producția netă de energie va fi de aproape 9.850 MWh pe an (în primul an de funcționare). Pe durata de viață de 20 de ani, parcul va permite o reducere totală a emisiilor de aproximativ 113.914 tone de CO₂ echivalent, o contribuție majoră la obiectivele europene de reducere a poluării. „Eficiența parcului va fi asigurată prin folosirea celor mai noi panouri monocristaline, care garantează un randament ridicat și o stabilitate în timp”, au precizat reprezentanții Primăriei Iași.

Etapele următoare: energie verde și hidrogen la Holboca

Proiectul este gândit în mai multe etape. Prima etapă este construcția centralei fotovoltaice. Urmează instalarea unei unități de producere a hidrogenului verde, care va consuma 10 MW și va produce circa 2.174 Nm³/h. Acest hidrogen va fi amestecat cu gazul natural utilizat la CET 2 Holboca, cu un efect direct: scăderea prețului gigacaloriei cu 8–10% pentru consumatorii ieșeni.

În timp, planul municipalității este ca întreaga centrală de la Holboca să se transforme într-un hub energetic verde, care să asigure nu doar căldura și apa caldă pentru oraș, ci și o tranziție reală către surse regenerabile.

Investiția este finanțată prin Fondul pentru Modernizare – Programul-cheie 1, instrument european dedicat reducerii emisiilor de carbon și susținerii tranziției energetice.

Astfel, Iașul se aliniază marilor orașe europene care investesc masiv în infrastructuri verzi, un pas important nu doar pentru securitatea energetică locală, ci și pentru calitatea vieții ieșenilor. Carmen DEACONU