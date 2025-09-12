Iașul intră în era AI. Biblioteca Județeană lansează dezbaterea despre viitorul locurilor de muncă

Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași aduce în prim-plan tema care va schimba radical economia: inteligența artificială * pe 18 septembrie 2025, publicul ieșean este chemat să afle cum tehnologia transformă piața muncii și ce competențe devin vitale pentru supraviețuire profesională





În timp ce inteligența artificială a devenit deja parte din viața cotidiană, Iașul face un pas decisiv spre înțelegerea reală a acestei tehnologii. Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” organizează pe 18 septembrie, la Filiala „Ion Creangă”, o întâlnire fără cosmetizări, în care întrebarea esențială nu va fi ocolită: „Ne va lua AI locul de muncă?”.

Sub titlul „Inteligența Artificială: de la curiozitate la înțelegere”, evenimentul aduce în fața publicului concepte-cheie despre cum funcționează AI, ce înseamnă tehnologiile generative precum ChatGPT și ce amenințări și oportunități ascund ele.

Invitata este Cozmina Secula, expertă în competențe digitale și promotoare a unei inteligențe artificiale responsabile. Cu peste 14 ani de experiență în vânzări și management, Secula știe să traducă complexitatea tehnologică într-un limbaj clar și aplicabil. Ea va explica nu doar cum funcționează AI, ci și ce abilități trebuie să dezvolte oamenii pentru a rămâne relevanți pe piața muncii.

Evenimentul marchează începutul unui program de alfabetizare digitală la Iași, care va continua cu ateliere practice dedicate celor care vor să învețe să stăpânească tehnologia, nu să fie dominați de ea. Participarea este gratuită, însă locurile sunt limitate și se pot rezerva prin e-mail sau telefon.

Într-un oraș universitar care își caută tot mai mult locul pe harta inovației, Biblioteca Județeană transformă Iașul într-un spațiu de dezbateri despre viitorul muncii și despre impactul AI asupra vieților noastre. Pentru cei pregătiți să privească adevărul în față, 18 septembrie nu este doar o dată în calendar, ci un posibil punct de cotitură.