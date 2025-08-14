Iașul intră în liga mare a turismului. Capitala Moldovei va avea o Organizație de Management al Destinației cu puteri extinse și strategie pe bani grei

* Ministerul Economiei a dat undă verde pentru noua Organizație de Management al Destinației (OMD) Județul Iași, structură care înlocuiește Destination Iași și primește atribuții mult peste simpla promovare turistică * viceprimarul Daniel Juravle anunță o schimbare de paradigmă: de la afișe și clipuri de promovare, la management complet, strategie și parteneriate cu bani serioși





Iașul își schimbă radical modul în care își administrează imaginea turistică. Ministerul Economiei a aprobat oficial înființarea Organizației de Management al Destinației Județul Iași – un organism care va dicta direcția de dezvoltare turistică a județului, dincolo de campanii de marketing sporadice. „Nu mai vorbim de un simplu birou care face promovare. Vorbim despre coordonarea tuturor strategiilor, dezvoltarea de produse turistice, cercetări de piață, atragere de fonduri și implementarea unei viziuni unitare”, a declarat viceprimarul Daniel Juravle.

Conform noilor reglementări, OMD-ul va fi obligat să livreze, în maximum 12 luni, o strategie completă și un plan de acțiune, să angajeze cel puțin un manager de destinație turistică și să formeze o echipă profesionistă, cu specialiști în comunicare, marketing, atragere de finanțări, cercetare și management operațional. „Nu se poate face turism competitiv fără un cadru instituțional corect și fără buget adecvat”, a punctat Juravle.

Plan pe termen lung -- Iașul vizează titlul de OMD Regional

Municipiul pregătește deja documentația pentru o structură de rang superior – Organizația de Management al Destinației la nivel regional (OMDA). Acest pas presupune cooperarea cu alte județe, un buget minim de 250.000 de euro și politici comune de marketing turistic.

Pentru a obține acest statut, este nevoie de cel puțin 10.000 de locuri de cazare clasificate în regiune și de formarea unui parteneriat public-privat între OMD-urile județene și unitățile administrativ-teritoriale. „OMD regional nu doar că gestionează, dar și coordonează politici turistice comune, sincronizează strategiile județene și facilitează accesul la resurse europene”, a mai precizat viceprimarul.

Noua structură promite să transforme Iașul dintr-un simplu punct pe harta turistică a României într-un centru strategic de coordonare a turismului regional, cu obiective clare și finanțare consistentă.

Dan DIMA