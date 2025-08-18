Iașul intră în lupta pentru vouchere. Programul Rabla revine cu bonusuri înjumătățite pentru electrice

* Guvernul relansează programul Rabla 2025 pe 1 septembrie, însă surpriza amară vine pentru cei care mizau pe mașini electrice: primele scad de la 37.000 la doar 20.000 de lei * bugetul total, de 200 milioane lei, ajunge pentru cel mult 13.000 de vehicule, iar ieșenii riscă să rămână fără fonduri încă din primele zile

După luni de blocaj și presiune din partea dealerilor auto, Ministerul Mediului a anunțat revenirea programului Rabla în 2025, dar într-o formă redusă care schimbă regulile jocului. Dacă anul trecut România se lăuda cu cea mai generoasă subvenție pentru achiziția de mașini electrice din Uniunea Europeană, începând cu această toamnă valoarea bonusului scade drastic: de la 37.000 de lei la doar 20.000.

Anunțul oficial vine după ce importatorii au fost nevoiți să ofere reduceri masive din propriile resurse pentru a-și vinde stocurile, în lipsa programului guvernamental care trebuia să înceapă încă din martie. Bugetul de 200 milioane lei promis de Ministerul Mediului poate acoperi cel mult 13.000 de vehicule la nivel național, iar dealerii avertizează că fondurile vor fi epuizate în timp record.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a confirmat reducerea bonusurilor explicând că actualul context economic nu mai permite vouchere atât de mari. Totuși, oficialii insistă că este important ca programul să continue, chiar și cu prime mai mici. În noua schemă, electricele pierd cel mai mult, în timp ce hibridele și motoarele termice își păstrează stimulentele anterioare.

Pentru șoferii din Iași, relansarea programului aduce o dublă provocare: costurile reale pentru un autoturism electric rămân ridicate, iar concurența pentru vouchere va fi acerbă. Mulți vor fi împinși către hibride sau chiar către modele clasice, întrucât sprijinul statului pentru mobilitatea verde se reduce considerabil.

Decizia marchează o schimbare de direcție radicală pentru România, care de la statutul de campion european al bonusurilor pentru electrice trece acum la un model de subvenționare mai auster, cu impact direct asupra pieței auto și asupra planurilor de electrificare a transportului.