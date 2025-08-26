Iașul își dărâmă grădinițele cu risc seismic. Două clădiri vechi vor fi demolate pentru a face loc unor construcții sigure

Consilierii locali din Iași sunt chemați să decidă vineri dacă două grădinițe degradate, în care generații întregi au învățat în condiții precare, vor fi puse la pământ și reconstruite cu bani din Programul Național „Școli sigure și sănătoase”. Investițiile depășesc 19 milioane lei și marchează o schimbare radicală pentru siguranța copiilor.

Vineri, la ședința ordinară a Consiliului Local, se află pe masa aleșilor două decizii care nu mai suportă amânare: demolarea și reconstrucția a două grădinițe din Iași aflate în colaps structural.

Prima este Grădinița cu Program Prelungit nr. 11, din strada Țuțora, unde două corpuri de clădire construite în 1967 au fost declarate cu risc seismic. De trei ani, cei 60 de preșcolari și cadrele didactice au fost relocați, după ce expertizele au confirmat că imobilele sunt un pericol real. Costurile reconstrucției se ridică la peste 11,7 milioane lei.

A doua clădire vizată este Grădinița cu Program Normal nr. 23, de pe Șoseaua Arcu, parte a Școlii Gimnaziale „Ion Creangă”. Construită în 1929, grădinița funcționa până de curând într-un imobil șubrezit, cu o suprafață de 510 metri pătrați, unde învățau aproape 100 de copii. Și aici, soluția este una radicală: demolare și construcție nouă, investiția fiind estimată la 7,8 milioane lei.

Programul „Școli sigure și sănătoase” a devenit colacul de salvare al infrastructurii educaționale din Iași, unde multe clădiri ridicate înainte de cutremurul din 1977 sunt astăzi bombe cu ceas. Orașul beneficiază deja de cea mai mare finanțare din țară prin acest program – peste 162 milioane lei pentru consolidarea corpurilor istorice ale Colegiului Pedagogic.

Pe listă se mai află proiecte grele: modernizarea cantinei Colegiului Tehnic „Gheorghe Asachi” (25,9 milioane lei), reabilitarea clădirilor Colegiului Pedagogic „Vasile Lupu”, dar și intervenții pentru Corpul „Matei Millo” al Colegiului Național de Artă „Octav Băncilă”, cu un buget estimat la 13,4 milioane lei. În plus, se pregătește demolarea și reconstrucția Corpului A al Grădiniței nr. 21, investiție de peste 6,9 milioane lei.

Aceste sume uriașe reflectă nu doar interesul central pentru Iași, ci și o realitate cruntă: orașul a permis ca sute de copii să învețe decenii la rând în clădiri care astăzi abia se mai țin în picioare.

În timp ce Bucureștiul jonglează cu proiecte de imagine, Iașul este obligat să se confrunte cu trecutul său arhitectural precar și să decidă dacă ruinele educației devin, în sfârșit, șantiere ale viitorului.