Iașul își schimbă meniul. Legume, carne, miere și conserve direct de la producători, fără supermarketuri și fără piață

* agricultura locală prinde viață în Iași * tot mai mulți fermieri aleg să vândă direct clienților, fără taxe uriașe de piață și fără intermediari * de la zmeura proaspăt culeasă la zacuscă și vinete coapte până la găini, ouă de țară și ardeii uriași din gospodăriile din jurul Iașului, oferta este tot mai variată * stocurile sunt limitate, iar regula e simplă: primul venit, primul servit

În loc să caute pe rafturile reci ale supermarketurilor, tot mai mulți ieșeni aleg gustul direct din grădină și curte. „Grădina lui Guguță” livrează în fiecare săptămână coșuri pline cu zmeură proaspătă, roșii de câmp, ardei kapia, castraveți, vinete negre și albe, varză roșie, dovlecei, sfeclă, păstăi de fasole și un buchet generos de verdețuri și mirodenii: pătrunjel, leuștean, cimbru și cinci tipuri de busuioc. Toate sunt culese în ziua livrării și distribuite după-amiaza, pe trasee clare din Nicolina, Podu Roș, Copou, Păcurari și Valea Lupului. Comenzile se fac din timp, cu minim 70 de lei, exclusiv prin mesaj privat sau WhatsApp.

Oferta merge mai departe și spre carne, ouă și miere. În multe gospodării, găinile și rațele cresc libere, fără furaje industriale, iar clienții pot comanda ouă de rață la 1,5 lei bucata, carcase de găină la 30 lei/kg, carcase de rață la 45 lei/kg și miere polifloră sau de tei la 30 lei/kg, respectiv miere de salcâm la 40 lei/kg. Totul este bio, autentic, crescut natural.

Oferta la un click distanță

Casa Marcu oferă o altă selecție de sezon: ardei kapia, gogoșari, ardei iuți, vinete, roșii, cartofi și ceapă. Vedetele sunt vinetele coapte în dimineața aceleiași zile, perfecte pentru zacuscă sau congelator. Pe lângă legume, oferta include gogonele murate, bulion, zacuscă de vinete, zarzavat și sos de legume pentru paste, toate pregătite după rețete curate, fără adaosuri chimice. Comenzile se fac pe site, unde lista cu produse și prețuri este actualizată permanent.

Tot la capitolul „gusturi rare” intră și alunele verzi de cultură, producție proprie 2025, disponibile la sac de 2 kilograme, cu prețul de 50 de lei. O specialitate de sezon pe care nu o vei găsi pe rafturile marilor magazine.

În paralel, alți producători din Iași pun pe piață ardei kapia „ureche de elefant” la 10 lei/kg și vinete la 5,5 lei/kg, cu transport gratuit pentru comenzi de peste 10 kilograme. Contactul direct se face la 0747 340 889.

Lista se completează cu oferte de carne de curte: găini și cocoși curățați la 35 lei/kg, pui de carne fraged la 30 lei/kg, puicuțe și cocoșei de rasă mixtă la 35 lei/kg, untură de casă la 25 lei borcanul de 390 g și ouă de țară la doar 1,5 lei bucata. Sacrificarea se face în ziua livrării, iar transportul rapid este garantat. Pentru aceste produse, comanda minimă este de 150 lei.

De ce contează acest model?

Pentru că hrana adevărată nu are nevoie de lanțuri de magazine și de adaosuri triple. În loc de roșii fără gust, de ouă palide și de carne crescută pe bandă, ieșenii primesc produse cu miros de pământ, soare și curte. Legătura directă dintre fermier și client nu doar că garantează prospețime și preț corect, dar ține în viață o agricultură locală demnă și curată.

În Iași, viitorul nu mai trece prin supermarket. Viitorul începe în grădină, în gospodărie și pe site-urile producătorilor locali.

Maura ANGHEL