Iașul licitează viitorul copiilor: 100 de artiști își scot arta la bătaie pentru educația celor vulnerabili

* pe 19 septembrie 2025, Iașul găzduiește cea mai mare licitație caritabilă de artă din regiune * peste 100 de artiști își donează lucrările la Gala „Zâmbet în dar” pentru a susține educația copiilor din medii defavorizate

Iașul se pregătește să devină scena unei demonstrații de solidaritate fără precedent. Pe 19 septembrie 2025, Gala „Zâmbet în dar” aduce laolaltă peste 100 de artiști plastici, sculptori, graficieni și creatori de bijuterii, care pun în joc ceea ce au mai de preț: arta lor. Într-un oraș care respiră cultură și tradiție, evenimentul devine un test de conștiință pentru comunitatea ieșeană.

Nu mai este vorba doar despre frumusețea estetică. Este vorba despre viitorul unor copii care altfel riscă să abandoneze școala. Fiecare tablou, fiecare sculptură, fiecare bijuterie licitată înseamnă rechizite, haine, hrană caldă și șansa la o copilărie demnă.

Sub coordonarea criticului de artă Maria Bilașevschi și în parteneriat cu Uniunea Artiștilor Plastici din România – Filiala Iași, evenimentul transformă Palas în cea mai mare sală de licitație caritabilă din Moldova. De la picturile semnate de nume consacrate precum Felix Aftene sau Liviu Suhar, la creațiile artiștilor independenți și bijuteriile unicat, licitația este o explozie de diversitate artistică.

Nici vinurile nu lipsesc din licitație: colecții rare oferite de crame prestigioase precum Cotnari, Averești sau Gramma completează seara, adăugând savoare unei cauze care trece dincolo de cuvinte.

Dar miza rămâne alta: copiii din centrele educaționale Salvați Copiii Iași. Ei primesc zi de zi sprijin pentru teme, consiliere psihologică și activități care îi ajută să nu abandoneze școala. Gala nu e doar un eveniment, ci un colac de salvare aruncat unor destine fragile.

„Fiecare bilet cumpărat este o lecție de responsabilitate pentru Iași. Fiecare licitație este un pas spre normalitate. Dacă orașul care se laudă cu titlul de capitală culturală a Moldovei nu își protejează copiii, atunci cultura rămâne un exercițiu steril”, arată mesajul dur transmis de organizatori.

Maura ANGHEL