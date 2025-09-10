Iașul limitează circulația mașinilor școlilor auto în orele de vârf

Odată cu începutul școlii, traficul rutier din Iași a atins deja cote ridicate, iar autoritățile locale au decis măsuri ferme pentru decongestionarea arterelor principale ale municipiului. Primarul Mihai Chirica a dispus Poliției Locale să restricționeze circulația autovehiculelor lente, în special a celor aparținând școlilor de șoferi, în intervalele orare cu trafic intens.

Poliția Locală a somat, încă de săptămâna trecută, 21 de școli de șoferi din municipiu să respecte prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 49 / 2019, care reglementează modul în care se desfășoară pregătirea practică și susținerea examenelor pentru obținerea permisului de conducere.

Restricțiile se aplică în intervalele 7:00 – 9:00 și 16:00 – 18:00.

Arterele vizate sunt: Șoseaua și strada Păcurari, Bulevardul Independenței, Bulevardul Carol I, Strada Sărărie, Strada Elena Doamna, Strada Anastasie Panu, Strada Palat, Strada Sfântul Lazăr, Strada Smârdan, Bulevardul Tudor Vladimirescu, Strada Vasile Lupu, Strada Gării, Strada Râpa Galbenă, Strada Nicolina și Șoseaua Nicolina, Bulevardul Țuțora, Strada și Șoseaua Bucium.

Restricțiile se aplică și pentru vehiculele grele, camioane, utilaje de construcții, remorci și semiremorci, precum și mașinile de aprovizionare care pot încetini traficul în aceste intervale.

Sancțiuni pentru nerespectarea restricțiilor

Nerespectarea prevederilor constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 1.000 și 2.500 de lei, aplicată de Poliția Locală.

Primăria Municipiului Iași face apel și către Poliția Rutieră să sprijine aplicarea acestor măsuri, prin atenționarea instructorilor auto, pentru a asigura o circulație fluentă și sigură pe arterele principale.

Restricțiile sunt necesare pentru fluidizarea traficului la orele de vârf, mai ales în apropierea unităților de învățământ, pentru reducerea riscului de accidente, dat fiind că mașinile școlilor de șoferi circulă mai încet, pentru asigurarea transportului public neîmpiedicat de blocaje și întârzieri și creșterea siguranței pietonilor și elevilor, mai ales în zonele aglomerate.

Aceste măsuri vin în contextul în care Iașul se confruntă cu un trafic tot mai intens, iar autoritățile locale subliniază necesitatea responsabilității civice a șoferilor și instructorilor auto.

Primăria Municipiului Iași recomandă planificarea traseelor și a orelor de deplasare astfel încât să evitați intervalele de vârf, respectarea cu strictețe a prevederilor legale și a semnalizării rutiere, colaborarea cu Poliția Locală și Poliția Rutieră pentru prevenirea blocajelor și asigurarea siguranței în trafic.

Restricțiile impuse pentru mașinile școlilor auto reprezintă un pas necesar pentru creșterea siguranței și eficienței traficului în municipiul Iași. Respectarea acestor reguli nu doar că respectă legea, ci și contribuie direct la fluidizarea traficului, reducerea accidentelor și protejarea elevilor și a pietonilor, în special în perioada aglomerată a începutului de an școlar. Carmen DEACONU