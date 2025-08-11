Iașul medical intră în era transparenței forțate. Spitalele vor publica online feedback-ul pacienților și performanțele reale ale managerilor

* Guvernul impune reguli dure pentru spitalele publice din toată țara, cu impact direct și în Iași * de acum, experiențele pacienților, contractele de achiziții și performanțele managerilor nu vor mai rămâne în spatele ușilor închise * totul va fi public, iar opinia celor care trec prin spitale va conta oficial în evaluarea conducerii

Schimbare de paradigmă în spitalele publice din România: transparența nu mai este un concept vag din discursuri politice, ci o obligație asumată prin acte oficiale. Ministerul Sănătății a anunțat, printr-un pachet de măsuri adoptate de Guvern, că fiecare unitate medicală va fi obligată să publice pe propriul site informații detaliate despre activitatea medicală, administrativă și economică, inclusiv experiențele reale ale pacienților. Este o mișcare menită să scoată la lumină nu doar cifrele reci din rapoarte, ci și vocea celor care trăiesc pe pielea lor realitatea sistemului sanitar.

„În sfârșit, poate îi ascultă cineva și pe pacienți”

Pentru Iași, oraș universitar și centru medical de referință pentru întreaga regiune de nord-est, impactul acestor măsuri va fi imediat și vizibil. Spitalele mari – de la cele de urgență până la cele de specialitate – vor fi forțate să își arate public adevărata față. Nu doar în ceea ce privește numărul pacienților tratați sau transferați, ci și calitatea serviciilor oferite. Contractele de achiziții publice, care de multe ori au ridicat suspiciuni de lipsă de transparență, vor trebui afișate la vedere. Mai important, părerile pacienților, adesea reduse la bârfe de culoar sau plângeri formale ignorate, vor deveni un criteriu oficial în evaluarea performanțelor managerilor și șefilor de secție.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, nu lasă loc de interpretări: „Nu mai acceptăm rapoarte cosmetizate. Pacienții trebuie să fie ascultați, iar experiența lor să conteze real în evaluarea conducerii. Dacă vrem spitale mai bune, trebuie să știm exact cine își face treaba și cine nu”. Declarația lui are un ton tranșant, rar întâlnit în comunicarea oficială, și lasă de înțeles că noua abordare va aduce nu doar mai multă informație, ci și mai multă presiune pe conducerea spitalelor.

Pentru Iași, asta înseamnă că managerii nu vor mai putea ascunde în spatele jargonului administrativ problemele reale ale sistemului. Listele interminabile de așteptare, transferurile forțate din lipsă de personal sau echipamente, atitudinea distantă a cadrelor medicale – toate acestea vor putea fi citite direct pe site-ul spitalului, prin cuvintele pacienților. O notă negativă sau o critică bine argumentată nu va mai putea fi măturată sub preș, pentru că va rămâne acolo, în spațiul public, vizibilă pentru toți cei interesați. „În sfârșit, poate îi ascultă cineva și pe pacienți că tare mai este nevoie. Eu sunt cadru medical și recent am avut o problemă de sănătate, am ajuns la Urgențe cu o fractură gravă. Nu vă spun cât de urât s-au purtat până și brancardierii... Țipau, te repezeau... Înțeleg că e muncă grea, dar nu te obligă nimeni să o faci”, a spus Iulia O, o ieșeancă a cărei suferință a fost agravată de sistemul medical.

Rogobete susține că măsurile nu sunt simple gesturi de imagine, ci instrumente reale de evaluare. „Încrederea oamenilor în sistemul de sănătate nu se câștigă prin vorbe, ci prin reguli clare și prin implicarea reală a pacienților în modul în care funcționează spitalele”, afirmă ministrul. În traducere liberă, fiecare manager va avea în față o oglindă pe care nu o poate acoperi: indicatorii de performanță publicați și reacțiile pacienților.

Într-un oraș ca Iașiul, unde spitalele atrag pacienți din toată Moldova și chiar din alte regiuni, aceste schimbări ar putea reprezenta începutul unei transformări structurale. Transparența forțată ar putea evidenția atât secțiile care își fac treaba cu profesionalism, cât și pe cele care funcționează pe avarie. În același timp, există și riscul ca noile reguli să scoată la suprafață tensiuni interne și nemulțumiri pe care, până acum, conducerea le putea controla.

Pentru pacienți, însă, aceasta este o șansă reală de a fi auziți. De ani de zile, în Iași se vorbește despre lipsa unei relații de respect și comunicare între spitale și comunitate. În multe cazuri, pacientul a fost tratat ca o cifră într-un tabel, nu ca o persoană cu o experiență concretă. Odată ce aceste voci vor deveni vizibile online, presiunea publică ar putea forța schimbări pe care doar controalele interne nu le-au reușit.

Clara DIMA