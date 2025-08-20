Iașul, model de succes european: locul 3 la nivel național în atragerea fondurilor europene

Județul Iași confirmă rolul de motor al dezvoltării în regiunea Moldovei și reușește o performanță remarcabilă la nivel național: locul al treilea în clasamentul atragerii fondurilor europene, după București și Dolj. Cu o sumă de 7,10 miliarde de lei (1,57 miliarde euro) obținută în exercițiul financiar 2021-2027 și cu 279 de proiecte depuse, Iașul stabilește un record istoric.

Conform datelor publicate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), doar în ultimele trei luni administrațiile locale din Iași au reușit să depună 32 de proiecte noi, însumând 220 milioane lei, cele mai bune cifre într-un interval scurt de timp la nivel național.

În fruntea clasamentului general se află, totuși, Bucureștiul, cu finanțări de 24,72 miliarde lei (160 de proiecte), urmat de Dolj, cu 8,54 miliarde lei (346 de proiecte). Pe locul al treilea rămâne Clujul, cu 698 miliarde lei și un număr de 148 proiecte depuse și aprobate.

Cea mai mare parte a fondurilor atrase de Iași provine din Programul Sănătate, unde județul a obținut finanțări de 3,4 miliarde lei pentru 12 proiecte. Piatra de temelie a acestui succes este, fără îndoială, proiectul „Construire Spital Regional de Urgență Iași – faza II”, cu un buget eligibil de 2,03 miliarde lei, cea mai mare investiție medicală din zona Moldovei și una dintre cele mai importante din țară.

Spitalul promite nu doar modernizarea infrastructurii, ci și acces egal la servicii medicale performante pentru întreaga regiune.

Fonduri pentru dezvoltare durabilă, educație și incluziune socială

După sănătate, cele mai consistente finanțări au venit prin: Programul Dezvoltare Durabilă – 2,52 miliarde lei, pentru proiecte de eficiență energetică, rețele de apă-canal, management al deșeurilor și protecția mediului; Programul Regional Nord-Est – 971,34 milioane lei pentru 229 proiecte de infrastructură, modernizarea administrației și sprijin pentru IMM-uri; Programul Educație și Ocupare – 107,96 milioane lei pentru 28 de proiecte care vizează combaterea abandonului școlar și sprijinirea tinerilor pe piața muncii; Programul Incluziune și Demnitate Socială – 42,05 milioane lei pentru reducerea decalajelor între rural și urban și sprijin pentru categoriile vulnerabile; Programul Transport – 54,62 milioane lei pentru proiecte de infrastructură rutieră; Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare – 248,52 milioane lei pentru digitalizare și dezvoltare economică.

Contrast dureros: Iașul versus vecinii din regiune

Dacă Iașul stă pe podium, alte județe din Moldova rămân mult în urmă. Botoșani și Neamț se află la coada clasamentului național, pe locurile 40 și 42, cu doar 1,39 miliarde lei împreună (aproximativ 269 milioane euro).

Mai bine poziționate sunt Bacău (4,14 miliarde lei), Suceava (2,79 miliarde lei) și Vaslui (2,35 miliarde lei), dar diferențele din interiorul aceleiași regiuni arată o lipsă de echilibru în capacitatea de atragere a fondurilor.

Succesul Iașului în accesarea fondurilor europene arată capacitatea administrațiilor locale și județene de a pregăti și depune proiecte complexe. Totuși, adevărata provocare începe acum: implementarea la timp a proiectelor și absorbția efectivă a banilor.

Spitalul Regional de Urgență, modernizarea infrastructurii școlare, rețelele de apă-canal și investițiile în digitalizare sunt proiecte care pot schimba fața județului, dar ele trebuie finalizate până în 2027, în conformitate cu termenele europene. Daniel BACIU