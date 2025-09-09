Iașul o redescoperă pe Regina Maria. Expoziția care dezvăluie chipul și cuvântul unei regine-soldat

* Palatul Culturii din Iași aduce în fața publicului, între 10 septembrie și 7 decembrie 2025, micro-expoziția „Regina Maria – Chip și Cuvânt” * evenimentul marchează 150 de ani de la nașterea suveranei și pune în lumină o fotografie rară din 1935 și un volum autobiografic care i-au definit destinul



La Iași, istoria nu este doar expusă, ci readusă la viață prin detalii intime. Muzeul de Istorie a Moldovei prezintă, începând cu 10 septembrie, o micro-expoziție dedicată Reginei Maria, personalitatea feminină care a modelat România Mare și a câștigat, prin curaj și diplomație, respectul Europei. Sub titlul „Regina Maria – Chip și Cuvânt”, expoziția reunește două piese cu valoare simbolică uriașă: o fotografie mai puțin cunoscută a reginei, realizată în 1935, și volumul autobiografic „Ordeal: The Story of My Life”, publicat în același an la New York.

Imaginea o arată pe Maria la 60 de ani, într-o ipostază de maturitate și reflecție, după ce traversase marile încercări ale Primului Război Mondial și devenise simbolul unei Românii recunoscute pe scena internațională. Alături, cartea ei nu doar povestește viața unei prințese devenite regină, ci surprinde din interior transformările Europei și sacrificiile unei femei care a fost în același timp mamă, diplomat și soldat.

Andrei Apreotesei, managerul Palatului Culturii, subliniază miza acestui eveniment: „Prin această micro-expoziție, readucem în atenția publicului contribuția remarcabilă a Reginei Maria la istoria, cultura și spiritul național”. Declarația nu e o simplă formulă oficială: în realitate, expoziția scoate la lumină un adevăr ignorat adesea – dincolo de statui și manuale, Regina Maria a fost o femeie de carne și sânge, capabilă să inspire prin scrisul și atitudinea ei la fel de mult ca prin coroana purtată.

Publicul din Iași are astfel șansa de a privi nu doar „regina-soldat” din manualele de istorie, ci și omul din spatele mitului. Fotografia și manuscrisul expuse sunt mărturii ale unei conștiințe vii, care a trăit cu intensitate propria epocă. Suverana a lăsat Europei o amprentă diplomatică rară pentru un monarh, dar și un testament literar care continuă să emoționeze.

Micro-expoziția este, de fapt, un exercițiu de memorie. În anul aniversar al Reginei Maria, Iașul transmite un mesaj limpede: trecutul nu se comemorează doar prin monumente, ci prin redescoperirea documentelor și chipurilor care au supraviețuit. Și poate că tocmai în această simplitate – o fotografie și o carte – se ascunde puterea Reginei: de a inspira, de a vorbi peste timp, de a demonstra că demnitatea și curajul sunt resurse care nu se sting.

Expoziția va putea fi vizitată până pe 7 decembrie în spațiile Muzeului de Istorie a Moldovei din Palatul Culturii, după programul obișnuit al muzeului. Pentru Iași, oraș al istoriei și al culturii, evenimentul devine un moment de reflecție: ce lăsăm mai departe generațiilor viitoare – simple imagini sau povești care ard și azi?

Maura ANGHEL