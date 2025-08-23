Iașul, oglindă a curajului ucrainean

Pe 24 august 2025, când Ucraina își marchează Ziua Independenței în plin război, Iașiul devine gazda unui eveniment ce vorbește despre rezistență, fragilitate și solidaritate. La etajul al patrulea al Palatului Braunstein, comunitatea locală și refugiații ucraineni se întâlnesc într-o celebrare a demnității umane: „Prețul Independenței”.

Pentru mulți dintre ucrainenii ajunși în Iași în urmă cu trei ani, orașul era doar o escală temporară. Astăzi, realitatea îi prinde în plin proces de integrare, cu vieți reconstruite între școli, joburi și amintiri care nu se sting. Evenimentul de la Braunstein îi aduce în centrul atenției, transformând suferința într-o poveste de reziliență.

Expoziția care frânge și vindecă

Punctul de atracție este vernisajul expoziției foto „Prețul Independenței”, curatoriată de Claudia Nicola Ungureanu, masterandă la Universitatea de Arte „George Enescu” din Iași. Imaginile, surprinse de oameni obișnuiți, arată fragmente din viața refugiaților – o mână de copil, un adăpost improvizat, o privire care nu uită. Din aceste detalii, curatorul a compus o experiență ce rănește și în același timp inspiră. Vizitatorii pleacă de acolo mai ancorați în umanitate. Expoziția va rămâne deschisă timp de o săptămână.

Calendarul-recunoștință

Un alt moment de emoție este lansarea calendarului „12 gânduri pentru români”, realizat de femeile ucrainene trecute prin refugiu. Cele 13 protagoniste – majoritatea trecute de 60 de ani – s-au lăsat fotografiate cu eleganță, într-un gest de recunoștință pentru sprijinul primit în România.

„Totul a început ca o încercare de a readuce în prim-plan frumusețea și demnitatea acestor femei care aproape se uitaseră pe sine. Pentru câteva ore nu a existat război, ci doar bucuria de a fi femei. Iar darul lor s-a întors către români”, spune Mihaela Munteanu, coordonator al Centrului de asistență pentru refugiați CTR Nicolina.

Proiectul a fost posibil datorită colaborării dintre 22 de voluntare românce și ucrainence – coafeze, make-up artiști, fotografi, organizatoare.

Muzică și creație, în loc de tăcere

Evenimentul este completat de momente muzicale și ateliere de creație, pregătite de organizațiile locale. Astfel, ziua dedicată independenței Ucrainei nu rămâne doar o comemorare a durerii, ci și o celebrare a puterii de a merge mai departe.

Manifestarea este susținută de Primăria Municipiului Iași și Muzeul Municipal „Regina Maria”, având ca organizatori FONSS, Asociația Afterhills, Salvați Copiii Iași, Crucea Roșie, Fundația ICAR, Caritas, Asociația Parentis, alături de femeile ucrainene stabilite temporar la Iași.

În spatele acestui eveniment se ascunde o realitate crudă: după 34 de ani de independență, Ucraina plătește cu sânge libertatea. Rusia controlează aproape 19% din teritoriul ucrainean, peste 6,9 milioane de oameni au fugit din țară, iar milioane alții sunt strămutați intern. Și totuși, între zidurile Palatului Braunstein, un oraș întreg spune, împreună cu vecinii săi: independența are un preț, dar și o speranță.

Maura ANGHEL