Stiri
Anunturi
Anunturi ziarul EVENIMENTUL
Max Verstappen, record pe circuitul din Monza și va pleca din pole position în cursa Marelui Premiu al Italiei
Avalanșă de candidați, criză de examinatori la Permise auto!
„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!“ Începând cu data de 01.06.2025 SPARTECH SRL
România - Canada 0-3 Prestație extrem de slabă a „tricolorilor” înainte de meciul crucial cu Cipru
Schimbări majore pentru certificatul de handicap! Ce trebuie să știe toți beneficiarii - criterii noi, evaluări mai clare și măsuri împotriva fraudelor
Prețul carburanților, astăzi, în toate benzinăriile din Iași
COMUNICAT DE PRESA FINALIZARE PROIECT COD SMIS 319382 Data: August 2025 Digitalizarea activității INBIT SRL
Cele mai apreciate mărci de anvelope: de la tradiție la performanță
Cum să obții liniște, rafinament și conexiune cu natura în casă, cu produse de pe site-ul Decosti.ro
Adaptabilitatea – cheia succesului în afaceri
vezi/publică ANUNȚURI
Publica anuntul tau

Iașul, orașul celor două scene: saloane pline și festivaluri în extaz

festi-IS

Dimensiune font:

| 06-09-2025 11:45

 * în Iași, viața se joacă între două extreme * în spitalele universitare, mii de oameni trag la sorți un pat liber * la scurtă distanță, festivalurile și raliurile adună mase vibrante care uită de diagnostic * orașul oscilează între durere și spectacol, între supraviețuire și extaz


Iași este, deopotrivă, capitală medicală a Moldovei și epicentru cultural – un oraș-simbol bântuit de un paradox: între spitale pline și evenimente care explodează de viață.

La Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon”, instituția medicală emblematică a orașului, există 1 153 de paturi disponibile pentru internare.. Aici ajunge aproape orice caz urgent din zona de nord-est, dar resursele au ajuns la limită. În jur de 95 000 de pacienți trec anual prin Urgențe, iar 40 000 sunt internați.. Astfel, să găsești un loc la spital a devenit, pentru mulți, o loterie a supraviețuirii.

Între timp, la doar câteva străzi distanță de aceste scene de dramă, Orașul pulsează prin festivaluri și evenimente. Rocanotherworld a dat tonul liberal, INIMO a transformat muzica în solidaritate vie, iar FILIT pregătește toamna literară. La Iași StreetFood Festival, aglomerația devine comună la tarabele pline de gust, unde mâncarea înseamnă spectacol urban.

Iar zilele acestea, Raliul Iașului, ediția a 41-a, atrage sute de piloți și entuziaști — o adevărată sărbătoare a vitezei. Străzile și bulevardele sunt animate de bolizi, de vibrația publicului și de adrenalina colectivă.

Cât se investește în mici dozări de fericire urbană și cât în îngrijire reală?

Această pendulare între extremă – de la tăcerea încărcată a unei săli de așteptare la strigătul motorului pe traseu, de la durerile pacienților la aroma colectivă a festivalului gastronomic – spune totul despre spiritul ieșean. Spitalele predau lecții dure despre fragilitate, festivalurile scot la lumină forța de trăire.

Dar apare întrebarea dureroasă: cât se investește în mici dozări de fericire urbană și cât în îngrijire reală? Pentru fiecare scenă acustică amplificată sau cort StreetFood montat, câte secții rămân pe pilot automat din cauza infrastructurii invechite?

Festivalurile sunt oxigenul cultural, o evadare necesară. Dar fertilitatea lor crește pe un teren afectat: lipsa echilibrului între bugetele pentru sănătate și cele pentru spectacol devine tot mai vizibilă. Bucuria e savurată la viteza accelerată a celui care știe că ziua de mâine nu e garantată.

Ieșind din metaforă, paradoxul devine amar: orașul reunește astăzi, în același timp, cei mai buni medici și cele mai vibrante nume culturale. Însă nu reușește să armonizeze aceste două forțe. Trăiește, mereu, pe muchia cortinei: între patul în care se continuă lupta pentru viață și scena unde se celebrează mai mult ca azi.

Și poate că adevărata întrebare pentru Iași nu este câți artiști vor cânta sau câte standuri StreetFood vor fi montate, ci câți medici vor rămâne să salveze vieți aici. Nu câți spectatori va aduna FILIT sau Raliul, ci câți pacienți vor avea vreodată un pat decent într-un spital.

Pentru că, între spitale arhipline și festivaluri pline până la refuz, Iași riscă să devină capitala contrastelor. Un oraș care se stinge și renaște de la un weekend la altul – dar care încă nu învață să îmbine viața cu supraviețuirea.

Maura ANGHEL

 

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA
Zeci de accidente în care au fost implicaţi biciclişti, înregistrate în acest an, în judeţul Suceava

19:13

Zeci de accidente în care au fost implicaţi biciclişti, înregistrate în acest an, în judeţul Suceava

Cercetătorii de la Universitatea din Toulouse: Oamenii inhalează 68.000 de particule de microplastic în fiecare zi

19:08

Cercetătorii de la Universitatea din Toulouse: Oamenii inhalează 68.000 de particule de microplastic în fiecare zi

Max Verstappen, record pe circuitul din Monza și va pleca din pole position în cursa Marelui Premiu al Italiei

19:04

Max Verstappen, record pe circuitul din Monza și va pleca din pole position în cursa Marelui Premiu al Italiei

Suceava: O femeie care a transferat peste 65.000 de lei într-un aşa-numit fond de investiţii a aflat ulterior că respectivul fond nu este autorizat

18:57

Suceava: O femeie care a transferat peste 65.000 de lei într-un aşa-numit fond de investiţii a aflat ulterior că respectivul fond nu este autorizat

România – Kosovo 0-0, în preliminariile Campionatului European de fotbal tineret 2027

18:54

România – Kosovo 0-0, în preliminariile Campionatului European de fotbal tineret 2027

Ia, cămașa care poartă poveste, în expoziție la Bârnova

14:49

Ia, cămașa care poartă poveste, în expoziție la Bârnova

Repatrierea „urmăriților general”, o „afacere” de milioane de euro!

13:56

Repatrierea „urmăriților general”, o „afacere” de milioane de euro!

Avalanșă de candidați, criză de examinatori la Permise auto!

13:42

Avalanșă de candidați, criză de examinatori la Permise auto!

90 la sută dintre directorii Romsilva își pierd funcțiile

13:41

90 la sută dintre directorii Romsilva își pierd funcțiile

Donald Trump va asista la finala masculină de la US Open: ”Este minunat pentru tenis”, spune Alcaraz

13:32

Donald Trump va asista la finala masculină de la US Open: ”Este minunat pentru tenis”, spune Alcaraz

Lucescu a șocat Observație controversată făcută de selecționer cu privire la jucătorii Canadei

13:25

Lucescu a șocat Observație controversată făcută de selecționer cu privire la jucătorii Canadei

Două seri, aceeași magie. Opera din Iași a deschis stagiunea cu „La Traviata” și aplauze nesfârșite

12:15

Două seri, aceeași magie. Opera din Iași a deschis stagiunea cu „La Traviata” și aplauze nesfârșite

Iașul, orașul celor două scene: saloane pline și festivaluri în extaz

11:45

Iașul, orașul celor două scene: saloane pline și festivaluri în extaz

FOTO -- Un nou început cu ghiozdane pline de speranță. Prietenia dintre Clubul Inner Wheel și Școala Gârbesti continuă în pași de lumină

11:44

FOTO -- Un nou început cu ghiozdane pline de speranță. Prietenia dintre Clubul Inner Wheel și Școala Gârbesti continuă în pași de lumină

Cristian Popescu Piedone renunță la Primăria Capitalei și își lansează partid. Mesaj dur pentru adversari: „Mă lupt cu balaurii și hienele”

11:41

Cristian Popescu Piedone renunță la Primăria Capitalei și își lansează partid. Mesaj dur pentru adversari: „Mă lupt cu balaurii și hienele”

De la fuior la fintech. Iașul transformă șezătoarea în laborator de start-up-uri

11:21

De la fuior la fintech. Iașul transformă șezătoarea în laborator de start-up-uri

FOTO -- Copiii din Curagău, binecuvântați pentru noul drum spre școală

10:58

FOTO -- Copiii din Curagău, binecuvântați pentru noul drum spre școală

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!“ Începând cu data de 01.06.2025 SPARTECH SRL

09:00

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!“ Începând cu data de 01.06.2025 SPARTECH SRL

România - Canada 0-3 Prestație extrem de slabă a „tricolorilor” înainte de meciul crucial cu Cipru

23:01

România - Canada 0-3 Prestație extrem de slabă a „tricolorilor” înainte de meciul crucial cu Cipru

EXPERIMENT făcut de HotNews alături de 12 publicații europene: cum diferă produsele de pe raft de la țară la țară / Care este explicația

21:59

EXPERIMENT făcut de HotNews alături de 12 publicații europene: cum diferă produsele de pe raft de la țară la țară / Care este explicația

Schimbări majore pentru certificatul de handicap! Ce trebuie să știe toți beneficiarii - criterii noi, evaluări mai clare și măsuri împotriva fraudelor

21:29

Schimbări majore pentru certificatul de handicap! Ce trebuie să știe toți beneficiarii - criterii noi, evaluări mai clare și măsuri împotriva fraudelor

Anchetă la grădina zoologică din Zăhăreşti

20:02

Anchetă la grădina zoologică din Zăhăreşti

Evenimente care vor avea loc în Arhiepiscopia Iaşilor, în perioada 7-13 septembrie 2025

19:41

Evenimente care vor avea loc în Arhiepiscopia Iaşilor, în perioada 7-13 septembrie 2025

Firma-fantomă din top 100, cu sediul într-un WC public: ANAF i-a validat bilanțurile

19:29

Firma-fantomă din top 100, cu sediul într-un WC public: ANAF i-a validat bilanțurile

Bancul zilei-Ion și Gheorghe vor să bea o țuică

19:19

Bancul zilei-Ion și Gheorghe vor să bea o țuică

Prețul carburanților, astăzi, în toate benzinăriile din Iași

15:24

Prețul carburanților, astăzi, în toate benzinăriile din Iași

COMUNICAT DE PRESA FINALIZARE PROIECT COD SMIS 319382 Data: August 2025 Digitalizarea activității INBIT SRL

15:04

COMUNICAT DE PRESA FINALIZARE PROIECT COD SMIS 319382 Data: August 2025 Digitalizarea activității INBIT SRL

Cele mai apreciate mărci de anvelope: de la tradiție la performanță

14:54

Cele mai apreciate mărci de anvelope: de la tradiție la performanță

Cum să obții liniște, rafinament și conexiune cu natura în casă, cu produse de pe site-ul Decosti.ro

14:47

Cum să obții liniște, rafinament și conexiune cu natura în casă, cu produse de pe site-ul Decosti.ro

Adaptabilitatea – cheia succesului în afaceri

14:43

Adaptabilitatea – cheia succesului în afaceri

Peste 280.000 de ieșeni nu au acces gratuit la servicii medicale!

13:56

Peste 280.000 de ieșeni nu au acces gratuit la servicii medicale!

Iașul deschide noul an școlar cu măsuri speciale pentru elevi

13:56

Iașul deschide noul an școlar cu măsuri speciale pentru elevi

Elevii din Iași își fac temele cu ChatGPT. Profesorii se trezesc în fața unei revoluții educaționale

11:59

Elevii din Iași își fac temele cu ChatGPT. Profesorii se trezesc în fața unei revoluții educaționale

Ghid pentru începători în arta renovării: cum să transformi o casă fără bătăi de cap

11:40

Ghid pentru începători în arta renovării: cum să transformi o casă fără bătăi de cap

Credința digitală. Preoți influenceri și aplicații de spovedanie – când religia devine algoritm

11:29

Credința digitală. Preoți influenceri și aplicații de spovedanie – când religia devine algoritm

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!“ Începând cu data de 01.06.2025 SPARTECH SRL

11:20

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!“ Începând cu data de 01.06.2025 SPARTECH SRL

Depresia de la mall. Cumpărăturile compulsive, noua terapie

10:59

Depresia de la mall. Cumpărăturile compulsive, noua terapie

Saltele ergonomice – secretul unui somn sănătos și odihnitor

10:40

Saltele ergonomice – secretul unui somn sănătos și odihnitor

Activitate constantă și interes crescut din partea comunității, la Baza hipică a USV Iași

10:25

Activitate constantă și interes crescut din partea comunității, la Baza hipică a USV Iași

Iașul la masă: street food rapid sau rețete de la bunici? Bătălia care ne decide sănătatea

10:22

Iașul la masă: street food rapid sau rețete de la bunici? Bătălia care ne decide sănătatea

Ce beneficii are tehnologia No Frost asupra durabilității și performanței frigiderelelor?

10:10

Ce beneficii are tehnologia No Frost asupra durabilității și performanței frigiderelelor?

Adevărul despre restaurările dentare – cum îți influențează zâmbetul alegerile, bugetul și chiar simetria feței

10:06

Adevărul despre restaurările dentare – cum îți influențează zâmbetul alegerile, bugetul și chiar simetria feței

Precizările RetuRO: Consumatorii nu trebuie să verifice contractele producătorilor de băuturi pentru a-și putea recupera garanția pentru ambalajele SGR

09:44

Precizările RetuRO: Consumatorii nu trebuie să verifice contractele producătorilor de băuturi pentru a-și putea recupera garanția pentru ambalajele SGR

Romarm anunță un nou program de muniție pentru drone, prin Carfil, filiala sa Romarm, importantă companie de tehnică de apărare, anunță un nou program de cercetare-dezvoltare pentru focoase electronice pentru muniție lansată din drone și pentru dron

09:39

Romarm anunță un nou program de muniție pentru drone, prin Carfil, filiala sa Romarm, importantă companie de tehnică de apărare, anunță un nou program de cercetare-dezvoltare pentru focoase electronice pentru muniție lansată din drone și pentru dron

Romaero: de la un faliment iminent la un business cu potențial nelimitat

09:32

Romaero: de la un faliment iminent la un business cu potențial nelimitat

Programul „Masă sănătoasă” continuă. O masă gratuită – o șansă pentru elevii din Iași

09:21

Programul „Masă sănătoasă” continuă. O masă gratuită – o șansă pentru elevii din Iași

Activismul de stradă la Iași: de la tricouri cu sloganuri la sneakers eco și fashion cu mesaj

09:19

Activismul de stradă la Iași: de la tricouri cu sloganuri la sneakers eco și fashion cu mesaj

„TINERI PRO SĂNĂTATE!” Un pas important pentru o generație mai sănătoasă și mai responsabilă !

09:02

„TINERI PRO SĂNĂTATE!” Un pas important pentru o generație mai sănătoasă și mai responsabilă !

FOTO -- Ghiozdănelele care duc lumea mai departe

08:50

FOTO -- Ghiozdănelele care duc lumea mai departe

Iașul, capitala balconului închis. Antropologia kitsch-ului urban dintre blocuri stridente și culori țipătoare

08:16

Iașul, capitala balconului închis. Antropologia kitsch-ului urban dintre blocuri stridente și culori țipătoare

ULTIMELE ANUNTURI LICITATII
PUBLICAŢIE DE VÂNZARE. Debitoarea Iasimage Art SRL CUI 37443295, J22/1002/2017 prin lichidator judiciar Insolvency House SPRL, scoate la vânzare următoarele bunuri mobile: 1.PHOTO CAMERA CANON EOS1DXII BODY - 6.120 lei 2.SIGMA 35MM F1.4 DG HSM ART CANON - 1.980 lei 3.SIGMA 105MM F12.8 EX DG OS HSM MACRO CANON - 810 lei 4.CAMERA VIDEO CANON C100 MARK II - 3.510 lei 5.CANON EOS 5D MARK IV DSLR CAMERA (BODY) - 3.870 lei 6.OBIECTIV 70-200MMCANON EF 70-200 F/2.8L IS IIUSM - 2.160 lei 7.KIT TREPIED MANFROTTO MVH500AH, 755X - 810 lei 8.NT-660/EG05A2 ALUMINIUM PROSESSIONAL VIDEO TRIPOD 8KG - 900 lei 9.NANGUANG RGB88 LED RGB LIGHT + MEKING M-2 COMBO BOOM STAND KIT GIRAFA - 720 lei 10.Pachet GUDSEN MOZA AIR GIMBAL DUAL HANDLE + GUDSEN MONZA WIRELESS THUMB CONTROLER - 900 lei 11.CANON SPEEDLITE 600EX II-RT – 2 buc - 630 lei 12.OBIECTIV CANON EF-S24-70MMF/2.8E II USM - 1.800 lei 13.YONGNUO YN308, LAMPA CIRCULARA LED, 2 ACUMULATORI SONY, NP-F750 , FANCIER W804, STATIV - 1.080 lei 14.MANFROTTO CAP PANORAMIC - 630 lei Prima licitație privind bunurile mobile la prețul de 90% din valoarea de evaluare va avea loc la sediul lichidatorului judiciar, respectiv în loc. Păun, str. Arțarului, nr. 7, com. Bârnova, jud. Iaşi, în data de 11.09.2025, orele 10:00. Participarea la licitație este condiționată de consemnarea în contul averii debitorului nr. RO81 BRDE 380S V610 1076 3800 deschis la BRD Vaslui, la dispoziția lichidatorului judiciar, până la începerea licitației, a unei garanții reprezentând 10% din prețul de pornire a licitație. În caz de neadjudecare a bunului la data primei licitații, licitaţia se va repeta în fiecare zi de JOI, orele 10.00. Orice persoană care pretinde vreun drept asupra bunurilor este invitată, mai înainte de termenul de vânzare, să anunțe lichidatorului judiciar dreptul său. Informații suplimentare se pot obține de la sediul lichidatorului judiciar, pe adresa de email lichidator.chirila@yahoo.com sau la numerele de telefon: 0745-096.992.
Licitatie publica cu strigare in data de 18.09.2025. Five Administration S.P.R.L., in calitate de Administrator judiciar al debitoarei R-Agro Falciu S.A. -in reorganizare cu sediul in Sat Falciu, Comuna Falciu, Judetul Vaslui, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J37/229/2002, avand CUI: RO14812105, organizeaza o singura licitatie publica cu strigare in data de 18.09.2025 de la ora 13.00, in vederea valorificarii urmatoarelor active aflate in patrimoniul debitoarei: Proprietate imobiliara -„Ferma Valea lui Marcu” -Pachet bunuri imobile si mobile, compusa din teren extravilan in suprafata de 28.413 mp, impreuna cu cladiri si bunuri mobile, situate in Extravilan Falciu, judetul Vaslui -Pret pornire: 200.000 Lei. Preturile de pornire ale licitatiei nu includ TVA, acesta se va adauga dupa caz conform prevederilor legale. Activele pot fi vizionate prin programare prealabila. Orice persoana interesata va avea obligatia achizitionarii caietului de sarcini cuprinzand descrierea bunurilor, la pretul de 3.000 Lei +TVA si ulterior, semnarii unui Angajament de confiden tialitate privind procedura de valorificare a activelor cuprinse in caietul de sarcini. Caietul de sarcini poate fi solicitat prin e-mail, la adresa: vanzari@five -advisory.ro. Licitatia va avea loc la sediul Five Administration S.P.R.L din Bucuresti, Str. Romulus nr. 23, sector 2 sau prin corespondenta/ videoconferinta, dupa cum va decide Administratorul judiciar de la caz la caz. Documentatia de participare la licitatie va fi depusa exclusiv prin mijloace electronice, la adresa de e-mail: vanzari@five- advisory.ro, pana cel tarziu in data de 17.09.2025, ora 16.00. Documentele transmise prin orice alte mijloace electronice nu vor fi luate in considerare. Informatii suplimentare privind activele pot fi obtinute la nr. 0762.978.187 sau e-mail: vanzari@ r-agro.ro.
Licitatii publice cu strigare in vederea valorificarii activelor mobile. Subscrisa Five Administration S.P.R.L., in calitate de Administrator judiciar al debitoarei R-Agro Falciu S.A. -in reorganizare, organizeaza in perioada 18-19.09.2025 inclusiv, intre orele 09.00-18.30, licitatii publice cu strigare in vederea valorificarii urmatoarelor active mobile aflate in patrimoniul debitoarei, dupa cum urmeaza: -Utilaje agricole lista nr. 1 -pret de pornire peste 5.000 lei -bunurile se vand individual. Pentru fiecare bun din lista se va organiza o singura licitatie in data de 18.09.2025, termen limita inscriere: 16.09.2025, ora 16.00; -Utilaje agricole lista nr. 2 -pret de pornire sub 5.000 Lei -bunurile se vand individual. Pentru fiecare bun din lista se va organiza o singura licitatie in data de 19.09.2025, termen-limita inscriere: 17.09.2025, ora 16.00. Bunurile supuse valorificarii, data si ora licitatiei, precum si pretul de pornire pentru fiecare bun se regasesc in listele de bunuri pentru fiecare Pachet si pot fi solicitate Administra torului judiciar, la adresa vanzari@five -advisory.ro. Preturile de pornire ale licitatiilor nu includ TVA, acesta se va adauga dupa caz conform prevederilor legale. Persoanele interesate au obligatia de vizionare a activelor, cu instiintarea prealabila a Administra torului judiciar. Licitatiile se vor desfasura in perioada mentionata exclusiv online prin intermediul platformei www.licitatii -unpir.ro, aceasta presupunand crearea unui cont de participant si validarea acestuia de catre administratorul platformei. Toate detaliile referitoare la modalitatea de participare prin intermediul platformei online mentionate anterior se regasesc in cuprinsul Caietului de sarcini. Orice persoana interesata va avea obligatia achizitionarii caietului de sarcini cuprinzand descrierea bunurilor si a semnarii unui Angajament de confiden tialitate privind procedura de valorificare a activelor cuprinse in caietul de sarcini. Pretul Caietului de sarcini este 300 Lei +TVA pentru bunurile care au pret de pornire peste 5.000Lei si de 100 Lei +TVA, pentru bunurile care au pret de pornire sub 5.000 Lei si poate fi solicitat prin e-mail, la adresa: vanzari@five -advisory.ro. Termenul-limita pentru transmiterea documentatiei de participare la licitatie este cel mentionat mai sus, aceasta urmand a fi depusa exclusiv prin mijloace electronice, la adresa de e-mail: vanzari@five- advisory.ro. Documentele transmise prin orice alte mijloace electronice (whatsapp/mms, etc.) nu vor fi luate in considerare. Vizionarea activelor se va face numai in baza unei programari prealabile, la nr.0762.978.187 sau e-mail: office@ r-agro.ro.
ANUNȚ DE LICITAȚIE. 1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax sau adresa de e-mail: COMUNA DAGÂȚA, str. Principală FN sat DAGÂȚA, cod 707155, județul Iași, tel/fax 0332407154 ;e-mail – office@primariadagata.ro 2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut: - exploatarea masei lemnoase pe picior, marcată, aferentă plantației rutiere din zona drumului comunal 78 ( Dagâța – Mănăstirea) DS 1003;P 952;PDP 400;DS 1218 , sat Dagâța,cu un volum brut de 439,55 mc. Vânzarea prin licitație publică a materialului lemnos se face conform OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare și HCL nr.29 din 29.05.2025. 3.Informații privind documentația de atribuire : Se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire : Documentația de atribuire se poate obține de la sediul comunei Dagâța,județul Iași,în baza cererii depuse. 3.2. Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul instituției ,de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire : Compartimentul Relații cu publicul și Monitorizarea procedurilor administrative al comunei Dagâța,str. Principală FN ,județul Iași. 3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar : Documentația de atribuire costă 50 lei,iar suma se achită la casieria unității. 3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor : 14.09.2025,ora 15,00 4.Informații privind ofertele : 4.1.Data limită de depunere a ofertelor : 24.09.2025 – ora 10,00 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele : Sediul comunei Dagâța,str. Principală FN,județul Iași- Compartiment Relații cu publicul 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă : un exemplar original,în două plicuri sigilate,unul interior și unul exterior. 5.Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor : 24.09.2025,ora 11,00 – Sediul Comunei Dagâța,str. Principală FN,județul Iași - Sala de ședințe 6.Denumirea adresa,numărul de telefon,faxși/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței : Tribunalul Iași,str. Elena Doamna, nr.1A, județul Iași,telefon 0232260600,e-mail: tr-iasi-civ2@just.ro 7.Data transmiterii anunțului de licitație catre instituțiile abilitate,în vedere publicării : 01.09.2025
ULTIMELE ANUNTURI Locuri de munca
S.C ADN PREFABRICATE S.R.L- IASI Angajeaza: operatori pe masinile de fasonat otel-beton; fierari betonisti; lucratori in constructii; lacatusi mecanici; electricieni intretinere si reparatii utilaje. Telefon 0232/209712; e-mail: office@buildcorp.ro
Caut de munca ca sofer cat. B+E. Tel. 0749353400
TRANS SESE SRL, angajeaza SOFERI pe comunitate. Camioane de ultima generatie (Volvo, Mercedes), EURO 6, cu toate aparatele de plata incorporate. Dispecerat in limba romana și asistență 24/7; Contract pe perioada nedeterminată direct la angajare. Alte beneficii: Parcare GRATUITA pentru masinile personale; Diurna 75 euro/sofer. Total venituri 6200 euro/ cabina, 3100 euro la simplu, Bonus de angajare 2000 euro, Bonus de consum. Telefon: 0735316526
S.C. ANTREPRIZA LUCRARI SI ARTE SRL IASI – PIATA UNIRII, NR.6. ANGAJEAZA: FEMEIE DE SERVICIU - curatenie spatii comerciale, curatenie in regim hotelier. Contact: 0758802865
ULTIMELE ANUNTURI Imobiliare vanzari
Pacurari, zona LIDL, Moara de Foc, apartament 3 camere decomandat, 70 mp, etaj 3/4, complet mobilat si utilat. 2 dormitoare, living, bucatarie separata, balcon, centrala termica, aer conditionat. La 10 minute de UAIC si UMF, aproape de transport public si magazine, 499 euro/luna, Telefon 0741384731
Ap. 2 camere, decomandat, 52 mp, etaj 4/4, bloc 1986, fatada izolata recent. Hol deschis spre bucatarie, balcon spatios. Centrala termica, instalatii noi, tamplarie PVC, parchet si gresie. Mobilier si electrocasnice incluse optional. Acte la zi, creditabil, pret 89.900 euro, negociabil. Telefon 0741384731
Apartament intabulat, 2 camere, 55 mp, mobilat/utilat nou, plus boxa langa apartament, bloc 2024, se vinde de la persoana fizica, Evergreen Residence, Tatarasi, etaj intermediar, bloc cu 2 lifturi, balcon generos, finisaje moderne. Complex cu parcari, loc de joaca, securitate, spatii verzi. Langa statie tramvai. Telefon 0741384731
Teren de 255 mp cu proiect de casa P+1, langa piata Pacurari, 130000 euro, Telefon 0741384731
Ia, cămașa care poartă poveste, în expoziție la Bârnova
06/09/2025 14:49

Ia, cămașa care poartă poveste, în expoziție la Bârnova

Într-o după-amiază linistită de septembrie, Iasul a tresărit in ritmul linistit al acului si al panzei. Într-o grădină lină de lumina toamnei, femei si copii s-au adunat la Barnova, la o se ...

Repatrierea „urmăriților general”, o „afacere” de milioane de euro!
06/09/2025 13:56

Repatrierea „urmăriților general”, o „afacere” de milioane de euro!

* la Iasi, politistii au adus in tară, anul trecut, 62 de fugari si au participat la 9 misiuni internationale * in 2024, repatrierile făcute de IGPR s-au dovedit a fi extrem de scumpe: 1,9 milioane lei au fos ...

Avalanșă de candidați, criză de examinatori la Permise auto!
06/09/2025 13:42

Avalanșă de candidați, criză de examinatori la Permise auto!

* lunar, la Iasi sunt examinati la proba practică aproximativ 2.250 de candidati, majoritatea la categoria B * desi solicitările sunt uriase, in teren se află, zilnic, doar maxim 10 examinatori atestati * ex ...

90 la sută dintre directorii Romsilva își pierd funcțiile
06/09/2025 13:41

90 la sută dintre directorii Romsilva își pierd funcțiile

Decizia Guvernului de a reorganiza Romsilva si de a reduce numărul directiilor silvice din 41 la doar 12 va avea efecte majore si asupra judetului Iasi. Directia Silvică Iasi, care functiona pană acum inde ...

Două seri, aceeași magie. Opera din Iași a deschis stagiunea cu „La Traviata” și aplauze nesfârșite
06/09/2025 12:15

Două seri, aceeași magie. Opera din Iași a deschis stagiunea cu „La Traviata” și aplauze nesfârșite

  Opera Natională Romană din Iasi a inaugurat noua stagiune 2025–2026 cu una dintre cele mai iubite lucrări ale repertoriului liric international – „La Traviata” de Giuseppe Ver ...

FOTO -- Un nou început cu ghiozdane pline de speranță. Prietenia dintre Clubul Inner Wheel și Școala Gârbesti continuă în pași de lumină
06/09/2025 11:44

FOTO -- Un nou început cu ghiozdane pline de speranță. Prietenia dintre Clubul Inner Wheel și Școala Gârbesti continuă în pași de lumină

La Garbesti, primele zile de toamnă aduc cu ele nu doar fosnet de frunze si emotia inceputului de scoală, ci si o bucurie impărtăsită, greu de pus in cuvinte. Acolo, in curtea scolii, prietenia incepută i ...

De la fuior la fintech. Iașul transformă șezătoarea în laborator de start-up-uri
06/09/2025 11:21

De la fuior la fintech. Iașul transformă șezătoarea în laborator de start-up-uri

Iasul, capitala culturală a Moldovei, isi joacă acum cea mai surprinzătoare carte: transformă nostalgia sezătorilor de altădată intr-o sursă de inovatie si business tech. Unde altădată se torsese lana ...

FOTO -- Copiii din Curagău, binecuvântați pentru noul drum spre școală
06/09/2025 10:58

FOTO -- Copiii din Curagău, binecuvântați pentru noul drum spre școală

Într-o zi de inceput de toamnă, cand lumina soarelui cade bland peste colinele impădurite din jurul satului Curagău, copiii s-au adunat in biserica nou sfintită, loc care a devenit pentru comunitate u ...

Prețul carburanților, astăzi, în toate benzinăriile din Iași
05/09/2025 15:24

Prețul carburanților, astăzi, în toate benzinăriile din Iași

  7.65 lei/l motorină – 7,43 lei/l benzină - Socar (Str. Splai Bahlui) 7.66– 7,44 - Lukoil (str. Socola) 7.66 – 7,44 - Lukoil (str. Morilor Splaiul Bahlui) 7.66 – 7,44 - Lukoi ...

Peste 280.000 de ieșeni nu au acces gratuit la servicii medicale!
05/09/2025 13:56

Peste 280.000 de ieșeni nu au acces gratuit la servicii medicale!

La inceput de toamnă, sistemul medical din judetul Iasi se confruntă cu o realitate ingrijorătoare: aproape o treime din populatie, peste 280.000 de oameni, nu mai au calitatea de asigurati medicali. Situati ...

Economie
„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!“ Începând cu data de 01.06.2025 SPARTECH SRL

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!“ Începând cu data de 01.06.2025 SPARTECH SRL

Sport
România – Kosovo 0-0, în preliminariile Campionatului European de fotbal tineret 2027

România – Kosovo 0-0, în preliminariile Campionatului European de fotbal tineret 2027

Sanatate
Cercetătorii de la Universitatea din Toulouse: Oamenii inhalează 68.000 de particule de microplastic în fiecare zi

Cercetătorii de la Universitatea din Toulouse: Oamenii inhalează 68.000 de particule de microplastic în fiecare zi

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei