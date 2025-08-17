Iașul, pe harta mare a transporturilor europene

* prin programul Connecting Europe Facility (CEF), Comisia Europeană a aprobat o finanțare de 33,8 milioane de euro pentru electrificarea liniei Iași – Frontieră (RO) – Ungheni (MD) * pentru Iași, proiectul reprezintă nu doar modernizarea unui traseu de câțiva kilometri, ci și o repoziționare ca hub feroviar între Chișinău și Uniunea Europeană

Electrificarea liniei de cale ferată Iași – Ungheni nu este doar o investiție tehnică, ci și un demers cu o semnificație geopolitică de prim rang. În contextul războiului din Ucraina și al nevoii de a asigura coridoare alternative pentru exporturile din est, Comisia Europeană a decis să sprijine financiar modernizarea principalului culoar feroviar dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană.

Pentru Iași, proiectul nu înseamnă doar trenuri mai rapide și mai sigure, ci o repoziționare strategică pe harta transporturilor din regiune. Orașul are șansa de a redeveni un nod feroviar regional, cu impact economic direct asupra schimburilor comerciale și asupra legăturilor cu Chișinăul.

Prin programul Connecting Europe Facility (CEF), Comisia Europeană a aprobat o finanțare de 33,8 milioane de euro pentru electrificarea liniei Iași – Frontieră (RO) – Ungheni (MD). Este vorba despre principala trecere feroviară de călători și marfă dintre cele două state.

Electrificarea va reduce semnificativ timpul de călătorie, va scădea costurile operaționale și va crește fiabilitatea trenurilor transfrontaliere. În plus, modernizarea va contribui la integrarea Republicii Moldova în rețeaua europeană de transport.

„Avem infrastructură, dar zace nefolosită”

Săptămâna trecută, la Fălciu (Vaslui), autorități din România și Republica Moldova – reprezentanți ai Ministerului Transporturilor, ai Poliției de Frontieră și ai serviciilor vamale – au discutat despre redeschiderea unei alte linii de legătură: Fălciu – Cantemir. „Avem infrastructură feroviară, dar zace nefolosită de peste 30 de ani. Este obligatoriu ca ea să fie pusă în valoare și să înceapă să producă pentru ceea ce a fost creată”, a declarat Irinel Ionel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor.

Oficialul român a subliniat că reabilitarea podului peste Prut și construcția unei linii cu ecartament european până la stația Prut 2 din Republica Moldova vor permite transbordarea de marfă, în special cereale, cu destinația Portul Constanța. „Împreună cu autoritățile din Republica Moldova suntem hotărâți să deschidem punctul de frontieră Fălciu – Cantemir, să reabilităm podul și să asigurăm legătura feroviară cu Portul Constanța, pentru exportul cerealelor pe piețele internaționale”, a precizat Scrioșteanu.

Pe fondul tensiunilor din regiune și al blocajelor logistice generate de războiul din Ucraina, fiecare nouă legătură feroviară funcțională capătă valoare strategică. Pentru Iași, electrificarea liniei spre Ungheni reprezintă nu doar modernizarea unui traseu de câțiva kilometri, ci și o repoziționare ca hub feroviar între Chișinău și Uniunea Europeană. Daniel BACIU