Iașul, pe lista marilor schimbări. Casa de Cultură a Studenților ar putea trece din mâna statului în cea a Primăriei

* un proiect legislativ anunță o mutare majoră: cele 14 case de cultură ale studenților din România, inclusiv cea din Iași, și Complexul Cultural Sportiv „Tei” din Capitală ar putea fi scoase de sub umbrela Ministerului Muncii și trecute în administrarea autorităților local * miza este descentralizare reală, bani europeni și adaptarea la nevoile comunităților universitare

Se pregătește o schimbare radicală în gestionarea caselor de cultură studențești din România. Ministerul Muncii ar putea ceda autorităților locale controlul asupra celor 14 centre culturale universitare – printre care se numără și Casa de Cultură a Studenților din Iași – dar și asupra Complexului Cultural Sportiv „Tei” din București. Documentul publicat propune transferul acestor instituții către administrațiile municipale și județene, în contextul reorganizării ministerului și al unui amplu proces de descentralizare. În vizor se află nu doar clădirile și activitatea culturală, ci și personalul – 193 de angajați ar urma să fie preluați de autoritățile locale.

De ce această mutare?

Potrivit inițiatorilor, administrația locală este mai aproape de realitatea studenților și poate calibra programele culturale și educative după specificul fiecărei comunități universitare. În plus, odată scoase de sub tutela ministerului, aceste instituții ar deveni eligibile pentru fonduri europene, ceea ce ar putea însemna reabilitări, modernizări și extinderea ofertei de activități.

Schimbarea ar reduce blocajele birocratice, ar prioritiza cheltuielile după nevoile orașelor și ar degreva bugetul de stat cu aproximativ 50 de milioane de lei pe an. Un alt avantaj este că primăriile și consiliile județene pot accesa direct programe operaționale, spre deosebire de minister, care nu este entitate eligibilă.

Ce înseamnă pentru Iași

Casa de Cultură a Studenților din Iași, una dintre cele mai vechi și active din țară, ar putea beneficia de finanțări directe din bugetul local și de proiecte cu bani europeni pentru modernizare. Totodată, ar putea organiza evenimente mai adaptate comunității academice din oraș, fără a aștepta aprobări și fonduri de la București.

Dacă proiectul va fi adoptat, autoritățile locale vor primi nu doar clădirile și personalul, ci și responsabilitatea de a le transforma în adevărate huburi culturale pentru studenți – o misiune care, în orașe universitare precum Iași, poate schimba fața vieții culturale.

Maura ANGHEL