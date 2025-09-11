Iașul, pe valul ipotecar: peste 6.200 de credite acordate în prima jumătate de an

Piața creditelor ipotecare a avut un prim semestru record în România, cu cea mai mare creștere din ultimii cinci ani. Iașul nu face excepție: peste 6.200 de familii și persoane au apelat la bănci pentru finanțare, în special pentru terenuri și apartamente.

Piața creditelor ipotecare din România traversează o perioadă de efervescență cum nu s-a mai văzut din 2021–2022. Datele prezentate de compania de consultanță SVN Credit și confirmate de Banca Națională a României arată că, în primele șase luni ale anului 2025, au fost acordate aproape 50.000 de credite ipotecare noi, în valoare totală de 3,2 miliarde de euro. Este cel mai ridicat nivel atins într-un prim semestru din ultimii cinci ani.

Dacă se includ și refinanțările sau conversiile, valoarea creditelor ipotecare ajunge la 5,56 miliarde de euro, ceea ce înseamnă o creștere de 26% față de aceeași perioadă din 2024. La nivel național, în plată existau la finalul lunii iunie credite ipotecare în valoare de 22,7 miliarde de euro, cu 5,5% mai mult decât anul trecut.

Iașul, un județ aparte: terenurile bat apartamentele

La Iași, în primele șase luni din an, au fost acordate 6.266 de credite ipotecare, potrivit unei centralizări realizate pe baza datelor din piața bancară. Cele mai multe solicitări aprobate au vizat terenuri – 2.150 de credite, urmate de apartamente – 1.872, și case – 1.606.

Această structură scoate în evidență un aspect aparte al pieței locale: spre deosebire de București sau Cluj, unde apartamentele domină net cererea, la Iași terenurile sunt extrem de căutate. Specialiștii explică fenomenul prin dorința familiilor tinere de a-și construi case proprii în comunele periurbane, dar și prin creșterea prețurilor apartamentelor din oraș, care împing cumpărătorii să caute alternative.

La început de an, ipotecile au pornit timid, la Iași, cu 726 de credite în ianuarie. Ritmul a crescut constant, însă, ajungând la 1.358 în iulie, un vârf istoric pentru județ. Totuși, luna august – perioada concediilor – a adus o ușoară scădere, la 1.124 de credite.

Tendința generală rămâne însă una de creștere, iar băncile raportează volume mari de dosare aflate în analiză, care se vor închide în lunile următoare.

Valoarea creditelor și profilul cumpărătorilor

La nivel național, valoarea medie a unui credit ipotecar a fost de 64.000 de euro în prima jumătate din 2025, în creștere de la aproximativ 62.000 de euro în 2024. Venitul mediu al unei familii care a accesat un credit prin rețeaua SVN Credit a fost de 2.500 de euro/lună, ceea ce indică un grad de îndatorare mai confortabil decât în urmă cu câțiva ani.

Clienții s-au orientat în special către locuințe noi: 37% au ales imobile construite între 2020–2025, iar alți 33% au cumpărat apartamente sau case ridicate între 2010–2020. Aproximativ 20% dintre credite au finanțat locuințe mai vechi de 35 de ani.

Paradoxul pieței: mai multe credite, dar mai puține vânzări

Un aspect interesant este că, deși creditarea ipotecară crește accelerat, numărul total al caselor și apartamentelor vândute în România a scăzut în prima jumătate a anului cu 3,5% față de perioada similară din 2024, potrivit datelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Explicația stă în creșterea valorii medii a creditelor și în orientarea mai puternică a cumpărătorilor către finanțarea bancară, în detrimentul plăților „cash”. Cu alte cuvinte, mai puține tranzacții, dar valori mai mari și mai multe credite. „Prima jumătate a anului – în special trimestrul al doilea – a fost excepțională pentru piața ipotecară, într-un context în care 2025 a debutat lent, cu incertitudini politice și economice. Estimăm că a doua parte a anului va fi la fel de bună, astfel încât 2025 ar putea deveni un an record pentru creditarea ipotecară din România”, susțin specialiștii.

Aceștia se așteaptă ca soldul total al creditelor ipotecare să crească cu 7–8% până la sfârșitul lui 2025, un ritm apropiat de maximele din perioada 2021–2022.

Pentru Iași, dinamica actuală sugerează că pragul de 10.000 de credite ipotecare într-un singur an ar putea fi atins chiar înainte de finalul de an.

În ceea ce privește vânzările, în ciuda optimismului manifestat cu privire la majorarea de TVA, în august s-au perfectat doar 2.232 tranzacții, cu 731 mai puține decât în iulie. Conform trendului, cele mai multe contracte de vânzare-cumpărare au fost întocmite pentru terenuri – 2.014 în iulie și august, locul al doile fiind rezervat apartamentelor – 1.503 în cele două luni.

Daniel BACIU