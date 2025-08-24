­­­­­Iașul plănuiește înfrățirea cu capitala fostului Imperiu incaș!

* „Este o șansă foarte mare pentru noi și este și rezultatul unei asemănări fericite: dincolo de faptul că orașele noastre au populații similare, de circa 400.000 de locuitori, potrivit Constituției peruane, Cuzco este capitala istorică a țării, așa cum și Iașul este, prin lege, capitală istorică a României! Ar fi, de asemenea, o premieră pentru orașul nostru, Iașul neavând până acum un frate în America de Sud”, a transmis primarul Mihai Chirica

Primarul Mihai Chirica a avut vineri, 22 august, o întrevedere cu Camelia Ion-Radu, ambasador al României în Republica Peru, aceasta fiind însoțită de Diana Rotundu, președinte al Asociației Culturale Zalmoxis - Raíces Rumanas și director general al Camerei de Comerț Binaționale România - Peru cu sediul la Lima, Marian Ion, director în cadrul Camerei de Comerț, și donul Carlos Delgado, avocat și membru în Camera de Comerț.

În cadrul discuțiilor au fost evidențiate legăturile dintre România și Peru, care se reflectă în diaspora românească printr-o serie de inițiative culturale, economice și sociale care dau viață unei comunități mici, de circa 2.000 de persoane, dar activă și bine integrată în societatea peruană. Astfel, alături de alte inițiative ale românilor, Asociația Zalmoxis - Raíces Rumanas organizează evenimente culturale, expoziții și întâlniri comunitare care aduc în prim-plan tradițiile românești. La rândul său, Camera de Comerț Binațională România - Peru facilitează colaborarea economică, inclusiv pentru antreprenorii români din diaspora.

Camelia Ion-Radu a evidențiat oportunitatea de dezvoltare a relațiilor culturale și educaționale dintre Iași și Peru , locuitorii țării sud-americane manifestând o evidentă deschidere față de cultura românească. Astfel, în anul 2024 Corul Madrigal a avut un turneu de 10 zile în Peru, inclusiv un spectacol în celebrul oraș - templu Machu Picchu, iar tot anul trecut scriitorul Dinu Flămând s-a bucurat de succes la unul dintre cele mai prestigioase evenimente literare găzduite în America Latină.