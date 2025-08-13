Iașul plătește mai scump. Taxă fixă pe coletele din afara UE, lovitură pentru cumpărătorii online

* o nouă taxă de 25 de lei pentru fiecare colet cu valoare de până la 150 de euro, venit din afara Uniunii Europene, va lovi direct milioane de cumpărători din România, inclusiv mii de ieșeni care își fac cumpărăturile pe platforme asiatice și americane * măsura, anunțată de ministrul Finanțelor, va fi implementată cu sprijinul firmelor de curierat și promite să zdruncine comerțul online

Guvernul pregătește o lovitură dură pentru consumatorii care comandă produse din afara Uniunii Europene. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat introducerea unei taxe fixe de 25 de lei pentru fiecare colet cu valoare de până la 150 de euro provenit din zone extracomunitare.

Măsura vine pe fondul unei creșteri explozive a volumului de colete din afara UE. La nivel european, în ultimii patru ani, numărul acestora a urcat de la un miliard la patru miliarde de unități. România urmează același trend, dar cu o viteză uluitoare: de la câteva mii de colete pe zi în urmă cu câțiva ani, la peste 225.000 de colete zilnic în prezent.

Ministrul susține că această avalanșă de pachete ieftine afectează profund cei aproape 40.000 de antreprenori români care activează în comerțul online și concurează direct cu platforme din China, SUA sau alte țări non-UE. Taxa ar urma să fie colectată prin colaborarea cu firmele de curierat, vizând nu doar pachetele trimise direct în România, ci și pe cele redirecționate prin hub-uri din alte state europene.

Pentru Iași, un oraș cu un apetit ridicat pentru cumpărături online – de la gadgeturi și haine, până la accesorii pentru casă – schimbarea ar putea însemna scăderea volumului de comenzi și o repoziționare a pieței locale. Cei care obișnuiau să comande săptămânal de pe platforme asiatice vor fi nevoiți să își regândească bugetele, iar micile afaceri ieșene care vindeau produse importate la prețuri competitive riscă să își piardă avantajul.

Oficialii vorbesc despre o măsură de protecție a producătorilor și comercianților locali, dar în realitate consumatorii vor fi primii care vor resimți efectul. Într-un context economic în care prețurile cresc constant, o taxă suplimentară aplicată unui volum uriaș de colete poate genera un efect în lanț asupra întregii piețe de retail.

În paralel, Ministerul Finanțelor pregătește și alte reforme fiscale, inclusiv o nouă formulă de impozitare a multinaționalelor și măsuri drastice împotriva companiilor care amână plata taxelor. Însă pentru cumpărătorii din Iași, vestea de azi este clară: orice colet din afara Uniunii Europene va veni, dincolo de conținut, cu o etichetă de preț mai mare cu 25 de lei. Iar asta schimbă regulile jocului pentru un oraș obișnuit să caute chilipiruri online.

Dan DIMA