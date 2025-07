Iașul primește aproape 60.000 de euro ca să-și prezinte minoritățile

* cu o finanțare de peste 179.000 de euro din partea Uniunii Europene, municipiul devine platformă internațională pentru dialog despre excluderile istorice de rasă și gen * orașul își deschide memoria și își prezintă minoritățile ca lecție vie pentru o Europă în căutare de echilibru și adevăr

Iașul devine, din nou, un spațiu al memoriei active și al dialogului istoric incomod. Cu o finanțare europeană de 179.350 euro, din care 59.465 euro alocați direct municipiului, proiectul TARGET – Teaching about Race and Gender Exclusion Timelines aduce în prim-plan rolul comunităților locale în înțelegerea, asumarea și transmiterea istoriei excluderilor pe criterii de rasă și gen. Proiectul este susținut prin programul CERV – Citizens, Equality, Rights and Values Programme 2024 și reunește parteneri din Croația, Germania și România într-un efort comun de a privi lucid către rănile istoriei.

Între 29 iunie și 2 iulie, partenerii europeni s-au aflat la Iași pentru o serie de evenimente menite să transforme orașul într-o sală de clasă a memoriei colective. Invitați din cadrul Centrului pentru Promovarea Toleranței și Comemorarea Holocaustului din Zagreb și ai Moses Mendelssohn Center – Universitatea din Potsdam au parcurs trasee simbolice, au participat la workshopuri, au discutat cu elevi, istorici și lideri ai comunității evreiești.

Locurile Memoriei de pe Traseul Evreiesc

Iașul nu și-a ascuns trecutul, ci l-a scos în față cu demnitate. Turul ghidat „Locurile Memoriei” de pe Traseul Evreiesc și workshopul „Educație pentru Memorie – comemorarea Pogromului de la Iași”, desfășurat la Casa Muzeelor – Muzeul Pogromului, au fost momente-cheie în care trecutul a fost articulat cu prezentul, prin vocea unor istorici reputați, a elevilor implicați și a reprezentanților minorităților.

În cadrul atelierului comemorativ, profesorii universitari Alexandru-Florin Platon și Neculai Bolohan, istorici precum Dorin Dobrincu, Cătălin Botoșineanu și Eliza Ilie, președintele Comunității Evreilor din Iași, Benjamina-Ides Vladcovschi, și un grup de elevi de la Colegiul Național „Mihail Sadoveanu” din Pașcani au conturat, fiecare în felul său, o lecție despre cum o societate poate învăța din traumele trecutului. Momentul elevilor, care au prezentat proiectul „Scena ca pod între culturi. Istoria teatrului evreiesc Pomul Verde din Iași”, premiat la nivel național, a fost o dovadă că generația tânără poate deveni gardianul memoriei.

Proiectul TARGET nu este doar despre trecut, ci despre responsabilitatea prezentului. Despre cum orașele – mai ales cele cu un trecut greu, dar viu – pot genera modele de educație civică și istorică. Despre cum minoritățile nu sunt simple note de subsol ale istoriei, ci voci fundamentale într-un concert democratic.

Iașul își asumă acest rol cu luciditate și curaj. Nu ca victimă, nici ca judecător, ci ca martor și constructor de sens. Prin TARGET, municipiul devine mai mult decât un punct pe hartă – devine un reper moral, o comunitate care refuză uitarea și transformă memoria în punte către o Europă mai conștientă de sine.