Iașul primește încă un tramvai ultra-modern din lotul european Bozankaya

* pe străzile Iașului circulă deja 18 tramvaie Bozankaya, proiectate special pentru capitala Moldovei, iar livrarea completă a noilor vehicule va consolida semnificativ flota locală de transport public * datorită designului modern și caracteristicilor de economisire a energiei, ele reduc impactul asupra mediului prin sisteme tehnologice avansate care reduc consumul de energie

Cel de-al patrulea tramvai Bozankaya cumpărat cu fonduri europene din Planul Național de Redresare și Reziliență a ajuns în weekend în depoul Companiei de Transport Public.

Acesta face parte dintr-un lot de 18 tramvaie noi achiziționate de Primăria Municipiului Iași în cadrul unui proiect european finanțat și sunt fabricate și livrate de compania Bozankaya pentru o sumă de aproape 170 de milioane de lei, circa 34 de milioane de euro.

Primul astfel de tramvai a ajuns la Iași și a fost prezentat pe 27 mai 2025. Compania turcă a promis că și celelalte 14 tramvaie vor fi livrate până cel târziu la mijlocul anului viitor.

Noile tramvaie, proiectate special pentru orașul Iași, sunt compuse din trei module și trei uși, au o capacitate totală de 200 de pasageri, din care 45 de locuri pe scaune, precum și toate dotările moderne (aer condiționat, instalație de încălzire, sistem de supraveghere și audio-video, panouri LED, echipamente Wi-Fi, sistem GPS, sistem de avertizare la coliziune etc.).

Vehiculele au o lungime de 20 de metri și o lățime de 2,4 metri. Datorită designului modern și caracteristicilor de economisire a energiei, ele reduc impactul asupra mediului prin sisteme tehnologice avansate care reduc consumul de energie.

Tramvaiele, care se remarcă printr-un desig high-tech, ecologic și sustenabil, vor îmbunătăți semnificativ experiența de transport a locuitorilor din Iași, contribuind totodată la reducerea aglomerației urbane și a emisiilor de carbon. Aceste vehicule susțin obiectivele de transport durabil ale orașului, funcționând pe principiul zero emisii. „Modernizarea în continuare a parcului de vehicule, oferirea de servicii moderne și de calitate și comunicarea cu ieşenii sunt cele mai importante obiective care trebuie îndeplinite pentru ca transportul public să se integreze perfect într-un oraș cu adevărat verde și intelligent”, susține primarul municipiului Iași, Mihai Chirica.

În prezent, pe străzile Iașului circulă deja 18 tramvaie Bozankaya, iar livrarea completă a noilor vehicule va consolida semnificativ flota locală de transport public. Carmen DEACONU