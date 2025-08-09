Iașul răsună din nou. Festivalul „Barbu Lăutaru” readuce tarafurile și muzicile arhaice în inima orașului

De sâmbătă, Parcul Expoziției devine centrul unei adevărate explozii de sunete, arome și tradiții, unde muzica străveche întâlnește energia reinterpretărilor contemporane.

Iașul se pregătește să trăiască două zile de patrimoniu viu și spectacol autentic, odată cu deschiderea unei noi ediții a Festivalului „Barbu Lăutaru – Festival de tarafuri și muzici arhaice”. Evenimentul aduce laolaltă tarafuri din Maramureș, Banat, Oltenia de Munte, Suceava și Moldova, dar și artiști care au curajul să reinventeze doina, hora și sârba folosind ritmuri electronice și influențe urbane. În mijlocul Parcului Expoziției, atmosfera va fi una de sărbătoare relaxată, cu hore moldovenești și jocuri bănățene împletite în același timp cu experimente sonore de avangardă.

Pe lângă programul muzical, festivalul își seduce vizitatorii și printr-o zonă gastronomică și artizanală, unde mirosul de mâncare gătită la ceaun se amestecă cu parfumul pâinii artizanale și al deserturilor pregătite după rețete de altădată. Aici, publicul va putea gusta preparate tradiționale păstrate din generație în generație și va descoperi produse create de artizani și producători locali, de la băuturi naturale la reinterpretări moderne ale bucătăriei internaționale.

În ambele zile de festival, muzica începe să curgă de la ora 18.00, iar pe scenă vor urca formații și artiști cu nume grele în zona folclorului autentic și a reinterpretărilor: Trei Parale, Taraful lui Gheorghe Toderaș, Taraful „Rădăcini”, Taraful Alex Cozaciuc, Banda lui Davidescu din Cornereva, Taraful Andrei Petreuș, Matze și Balkan Taksim.

Ediția din acest an nu este doar un eveniment cultural, ci un manifest pentru păstrarea și revitalizarea muzicii tradiționale românești, aducând-o în prezent cu forța și frumusețea unui patrimoniu care nu vrea să fie uitat.

Clara DIMA