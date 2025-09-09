Iașul readuce la viață trecutul. „Restaurarea ilustrată”, expoziția care dezvăluie culisele patrimoniului

* Palatul Culturii din Iași găzduiește, între 9 și 20 septembrie 2025, o expoziție neobișnuită: „Restaurarea ilustrată” * publicul are ocazia să vadă, pentru prima dată, procesul prin care obiectele de patrimoniu – de la picturi și manuscrise la ceramică și textile – sunt readuse la viață de mâinile restauratorilor * evenimentul marchează 50 de ani de la înființarea sistemului românesc de conservare și investigare a patrimoniului

La Iași, în Palatul Culturii, istoria prinde contur într-o formă rar văzută: nu prin exponatele așezate cuminți în vitrine, ci prin fotografiile și documentările care arată cum acestea sunt salvate din ruină. „Restaurarea ilustrată” nu e o simplă expoziție, ci o privire dincolo de cortina muzeală, acolo unde se desfășoară munca invizibilă a specialiștilor în conservare și restaurare.

Într-o perioadă în care patrimoniul cultural riscă să fie uitat, minimalizat sau tratat ca decor, Iașiul aduce în prim-plan efortul discret al celor care dau o nouă viață trecutului. 37 de experți în restaurare – de la carte-document și pictură de șevalet până la textile, metal, piatră, ceramică sau sticlă – își arată rezultatele, nu în formule academice, ci prin imagini puternice care spun o poveste: nimic nu rezistă fără grijă și sacrificiu.

Expoziția are o semnificație aparte: marchează jumătate de secol de la înființarea sistemului românesc de conservare și restaurare a patrimoniului. Este o aniversare, dar și un semnal de alarmă. Dacă azi ne bucurăm de Palatul Culturii, de colecțiile muzeale și de obiectele care au supraviețuit secolelor, este pentru că undeva, într-un laborator invizibil, cineva a curățat cu migală, a tratat cu soluții delicate și a reconstruit detaliu cu detaliu ceea ce alții ar fi considerat pierdut.

Organizatorii – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași și Centrul de Cercetare și Conservare-Restaurare a Patrimoniului Cultural, în parteneriat cu ICEM Tulcea și Asociația Conservatorilor și Restauratorilor din România – au transmis un mesaj clar: memoria colectivă nu se conservă singură, ci printr-o luptă zilnică, dusă de profesioniști care rareori ajung în lumina reflectoarelor.

„Restaurarea ilustrată” nu e doar un eveniment cultural. Este și o lecție civică pentru o societate care, de multe ori, își tratează trecutul cu indiferență. Pentru public, expoziția este șansa de a înțelege că fiecare tablou din muzeu, fiecare frescă sau manuscris, poartă nu doar amprenta istoriei, ci și pe cea a celor care, astăzi, refuză să lase trecutul să moară.

Între 9 și 20 septembrie, holul Muzeului de Istorie a Moldovei din Palatul Culturii devine un spațiu în care vizitatorii pot descoperi culisele muncii nevăzute. Dincolo de estetic, expoziția transmite o realitate crudă: patrimoniul trăiește doar atât timp cât există oameni care îl păzesc de uitare.

Maura ANGHEL