Iașul redă lumii moștenirea Cucuteni printr-un catalog 3D

* Palatul Culturii din Iași devine scena unei premiere internaționale printr-o lucrare de excepție * este vorba despre un volum masiv, tipărit la Beijing, readuce în prim-plan ceramica pictată a culturii Cucuteni și rivalizează cu marile proiecte arheologice globale





Iașul se poziționează din nou pe harta culturală mondială. Pe 20 august 2025, Palatul Culturii găzduiește lansarea volumului „Selected Collection of the Cucuteni Culture Painted Pottery from Romania”, tipărit de prestigioasa editură Cultural Relics Publishing House din Beijing. Lucrarea – un catalog de 500 de pagini ilustrate cu fotografii 3D de înaltă rezoluție – aduce în prim-plan o moștenire veche de milenii, dar prezentată cu o tehnologie care schimbă regulile jocului în arheologie și patrimoniu.

Proiectul este rezultatul unei colaborări româno-chineze care durează din 2017, atunci când Iașul și Beijingul au legat primele parteneriate culturale în jurul civilizațiilor Cucuteni-Tripolie și Yangshao. Din acea alianță s-a născut un șantier-școală la Dobrovăț, unde arheologi și doctoranzi din ambele țări sapă, compară și reinterpretează vestigiile celor două lumi preistorice. Rezultatul? O punte științifică și simbolică între Moldova și China, între rădăcini comune și întrebări încă deschise.

„Majoritatea vaselor pictate sunt spectaculoase prin culorile și simbolurile lor. Asemănările cu cultura Yangshao din China rămân o provocare pentru cercetători și un mister al istoriei universale”, subliniază dr. Lăcrămioara Stratulat, director general adjunct al Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași.

Volumul include artefacte din colecțiile muzeelor din Iași, Botoșani, Vaslui, Bacău și Bârlad și se anunță a fi nu doar un instrument academic, ci și o piesă de rezistență pentru brandingul cultural al României. „Cultura Cucuteni revine în lumina reflectoarelor printr-o tehnologie care va impresiona nu doar specialiștii, ci și publicul larg pasionat de istorie”, afirmă Andrei Apreotesei, managerul Palatului Culturii.

Astfel, Iașul nu marchează doar un eveniment editorial, ci ridică ștacheta pentru modul în care patrimoniul este prezentat și perceput global. Cucuteni nu mai este doar o poveste din trecut, ci un brand de viitor.

Maura ANGHEL