Iașul redeschide ochii către patrimoniu: vernisajul care scoate la lumină memoria ascunsă a Bibliotecii Centrale Universitare

La Iași, cultura refuză să tacă. Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” provoacă publicul cu un nou vernisaj, menit să readucă în atenție documente, povești și artefacte uitate, dar vitale pentru identitatea orașului.

Într-o perioadă în care evenimentele culturale sunt adesea reduse la simple bifări de calendar, Iașul ridică tonul și pune pe masă un mesaj clar: trecutul nu e negociabil. Vernisajul organizat de Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” marchează nu doar un eveniment estetic, ci și o luare de poziție față de riscul de a lăsa memoria colectivă să se prăbușească în uitare.

Publicul va putea descoperi colecții rare, restaurate cu migală, dar și documente care spun povestea unui oraș ce și-a purtat gloria prin cărți, manuscrise și spirit academic. Într-un Iași care încă își caută echilibrul între modernitate și rădăcini, acest eveniment funcționează ca o oglindă incomodă: ce mai știm despre patrimoniul nostru și cât ne mai pasă?

Evenimentul nu se rezumă la o expoziție liniștită. Este o confruntare directă cu responsabilitatea generațiilor prezente. Pentru că patrimoniul nu înseamnă doar arhive prăfuite, ci o parte vie din fibra identității Iașului – una care poate să dispară dacă nu e apărată și valorizată.

Acesta este rolul vernisajului de la Biblioteca Centrală Universitară: să transforme tăcerea în întrebare, uitarea în conștientizare și indiferența în responsabilitate culturală.

Maura ANGHEL