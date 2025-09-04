Iașul redescoperă istoria la sate. Palatul Cuza din Ruginoasa, deschis în Noaptea Muzeelor

* pe 6 septembrie 2025, Iașul devine din nou capitala memoriei * Palatul „Alexandru Ioan Cuza” din Ruginoasa își deschide porțile în cadrul „Nopții Muzeelor la Sate”, oferind vizitatorilor șansa rară de a pătrunde în inima unei istorii pe care România riscă să o uite





Când se vorbește despre Noaptea Muzeelor, gândul fuge de obicei către marile orașe. Dar în acest an, Iașul mută centrul de greutate spre sat, acolo unde rădăcinile istoriei bat mai adânc decât zidurile de beton ale prezentului. Sâmbătă, 6 septembrie, între orele 15:00 și 22:30, Palatul „Alexandru Ioan Cuza” de la Ruginoasa își întâmpină oaspeții într-un eveniment care nu e doar cultural, ci și o declarație de identitate.

Ridicat la începutul secolului al XIX-lea de vistiernicul Săndulache Sturdza și readus la viață prin restaurarea din 2008–2012, palatul nu mai este doar o clădire. Este o amintire vie a epocii în care Moldova își scria destinul. Astăzi, hologramele și dispozitivele interactive se împletesc cu parfumul epocii lui Cuza, transformând vizita într-o experiență care obligă la introspecție: ce păstrăm și ce risipim din ceea ce ne definește?

„Noaptea Muzeelor la Sate” nu e un simplu tur de seară. Este o punere în lumină a patrimoniului ignorat, a comorilor rurale care încă mai au puterea să ne învețe cine suntem. „Vă invităm să redescoperiți un reper al patrimoniului național, într-un cadru dedicat comunităților rurale și publicului larg”, a declarat Andrei Apreotesei, managerul Palatului Culturii din Iași.

Prețurile biletelor variază de la 40 lei pentru adulți la gratuitate pentru elevi și preșcolari, dar valoarea reală a vizitei e inestimabilă: reîntâlnirea cu o istorie care se încăpățânează să supraviețuiască uitării.

Într-o vreme în care satul românesc dispare, iar generațiile tinere privesc spre alte orizonturi, Ruginoasa devine pentru o noapte mai mult decât un loc pe hartă: devine un memento. Iașul cultural nu se termină la bulevardele din centru – el pulsează și în satele unde încă respiră memoria unui popor.

Maura ANGHEL