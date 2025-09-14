Iașul resimte efectele amânării. Sancțiunile din sistemul RO e-Transport, împinse până la 31 decembrie 2025

* Guvernul a decis să prelungească termenul pentru aplicarea sancțiunilor din RO e-Transport, lăsând transportatorilor din Iași și din întreaga țară un răgaz crucial pentru a se adapta la noile reguli * într-un județ aflat pe coridoarele majore de transport, măsura vine ca o gură de aer înaintea unei schimbări radicale





Transportatorii din Iași, dar și din restul României, scapă pentru moment de presiunea sancțiunilor din sistemul RO e-Transport. Prin ordonanța de urgență nr. 129/2024, Guvernul a decis să împingă aplicarea amenzilor până la sfârșitul anului 2025, oferind companiilor un timp suplimentar pentru a-și adapta flotele și infrastructura IT la noile exigențe.

Sistemul digital, menit să urmărească în timp real transporturile de mărfuri și să reducă evaziunea fiscală, s-a dovedit greu de implementat în practică. Costurile ridicate, birocrația și lipsa de infrastructură tehnică au generat o rezistență puternică din partea mediului de afaceri. În Iași, unde transporturile rutiere s-au intensificat după aderarea României la spațiul Schengen, presiunea era și mai mare. Firmele locale, aflate la intersecția unor rute comerciale vitale spre Republica Moldova și Uniunea Europeană, riscau să intre în blocaj dacă obligațiile ar fi intrat în vigoare fără această pauză legislativă.

Executivul a explicat că perioada de grație se aplică retroactiv, începând cu 1 aprilie 2025, chiar dacă ordonanța nu a fost încă publicată în Monitorul Oficial. Astfel, companiile din Iași și din întreaga țară beneficiază de un an și jumătate în care să-și instaleze echipamentele GPS, să configureze sistemele informatice și să instruiască angajații.

Decizia, salutată de Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România, nu înseamnă însă o relaxare definitivă. Din contra, presiunea rămâne: până la 31 decembrie 2025, toate firmele trebuie să fie perfect sincronizate cu RO e-Transport, altfel riscă sancțiuni drastice.

Într-un oraș ca Iașul, unde logistica a devenit un motor economic și unde tranzitul internațional se suprapune cu nevoile locale de aprovizionare, această amânare nu este doar un detaliu tehnic. Este un avertisment că transformarea digitală a transporturilor se apropie cu pași repezi și că timpul câștigat trebuie folosit inteligent, altfel 2026 va aduce o notă de plată imposibil de evitat.

Dan DIMA