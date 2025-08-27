Iașul respiră cu jumătate de gură

* zone precum Tomești și Podu de Piatră confirmă că poluarea nu mai este un accident, ci o realitate zilnică * aerul „acceptabil” de azi este boala de mâine

Calitatea aerului din Iași continuă să alarmeze. În ultimele zile de august, buletinele oficiale privind monitorizarea aerului au confirmat ceea ce locuitorii simt deja pe propria piele: orașul trăiește într-o permanentă stare de sufocare. Stațiile de măsurare indică valori care rareori ating pragul „bun”, în timp ce zonele intens circulate, precum Podu de Piatră și Decebal Cantemir, rămân captive în categoria „acceptabil”. Mai grav, Tomești se ridică la nivelul „moderat”, adică un aer care afectează deja sănătatea celor care îl respiră.

Contrastul dintre cartiere este izbitor. În timp ce la Oancea–Tătărași și Bosia–Ungheni aerul a fost încadrat drept „bun”, semn că marginile orașului mai au o șansă la respirație curată, centrul și periferia urbanizată se sufocă sub povara traficului, a arderilor și a unei infrastructuri incapabile să țină pasul cu realitatea. Podu de Piatră, punct nodal al mobilității ieșene, nu a înregistrat în niciuna dintre cele trei zile analizate aer curat, rămânând blocat între acceptabil și rău. Decebal Cantemir a urmat același traseu, confirmând că poluarea nu mai este o întâmplare, ci o normalitate zilnică.

Această „normalitate” este însă cea mai mare capcană. Pentru că oamenii se obișnuiesc cu ideea că „acceptabil” este suficient, fără să înțeleagă că în spatele acestui cuvânt stau particule fine inhalate zi de zi, risc crescut de afecțiuni respiratorii, cardiovasculare și imunitare. Aerul „moderat” de la Tomești nu este doar o statistică, ci un avertisment direct pentru mii de familii care trăiesc acolo, cu copii ce cresc într-un mediu otrăvit și adulți care își pierd sănătatea încet, dar sigur.

„Acceptabilul” care ne sufoc ă

Dincolo de cifre, imaginea este limpede: Iașul respiră greu, cu jumătate de gură. Zonele centrale și periurbane sunt sufocate de un amestec toxic de trafic, construcții necontrolate și lipsă de măsuri ferme. În lipsa unei strategii reale de reducere a poluării, ceea ce astăzi este catalogat ca „acceptabil” va deveni mâine o criză de sănătate publică. Aerul nu se vede, dar efectele lui se simt în spitale, în oboseala zilnică a locuitorilor și în viitorul generațiilor care cresc în acest oraș.

Aceste date nu sunt simple statistici, ci radiografia unui oraș în care poluarea nu mai este o excepție, ci o constantă. Iașul, odată un oraș al dealurilor verzi și al teilor, devine încet-încet un pol urban unde respirația sănătoasă este un privilegiu. „Acceptabil” nu este un compliment. „Acceptabil” înseamnă că locuitorii inhalează zilnic particule invizibile care le macină plămânii, le obosesc inimile și le scurtează speranța de viață.

Diferențele dintre zone sunt evidente. Marginile mai liniștite, precum Bosia sau Aroneanu, mai scapă încă de sufocarea urbană. Dar centrul și periferia dens populată sunt condamnate la un aer viciat. La Podu de Piatră, unde mii de mașini trec zilnic printr-un nod rutier sufocant, poluarea este o prezență permanentă. În Decebal Cantemir, altă arteră aglomerată, oamenii se obișnuiesc cu ideea că aerul „acceptabil” face parte din rutina orașului. Dar ce înseamnă să accepți poluarea zi de zi? Înseamnă să accepți riscul bolilor respiratorii, să accepți ca micuții să tușească mai des, să accepți că oboseala și durerile de cap devin parte din viața cotidiană.

Pericolul cel mai mare nu este însă doar poluarea în sine, ci obișnuința. Oamenii ajung să creadă că „acceptabil” înseamnă suportabil. Că dacă nu există niveluri „foarte rele” sau „extrem de rele”, situația nu este gravă. Această iluzie e cea mai periculoasă formă de complacere, pentru că adevăratele efecte ale aerului poluat nu se văd imediat, ci se acumulează în timp, în plămâni, în sânge, în statistici medicale care arată creșteri îngrijorătoare ale bolilor cronice.

Iașul trăiește astfel într-o tăcere sufocantă. Poluarea nu face zgomot, nu are miros, dar este acolo, prezentă în fiecare gură de aer. Se strecoară în case, în școli, în spitale. Îmbătrânește oamenii înainte de vreme și condamnă generațiile tinere la o viață mai fragilă. Dacă astăzi orașul este catalogat drept „acceptabil”, mâine ar putea fi etichetat drept „nesănătos”. Iar când acea limită va fi atinsă, va fi prea târziu pentru a mai schimba ceva rapid.

De aceea, aceste buletine oficiale ar trebui privite nu ca niște simple tabele birocratice, ci ca un semnal de alarmă. Ele arată direcția în care merge orașul: una în care sănătatea comunității este sacrificată pe altarul traficului, al urbanizării haotice și al lipsei de politici ferme pentru reducerea poluării.

Dan DIMA