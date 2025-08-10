Iașul, scena unui război tacit pe posturi didactice. Normele bugetare strâng șurubul înainte de școală

* lista catedrelor vacante și rezervate, actualizată de curând, declanșează o criză înainte de startul anului școlar, punând profesorii și comunitățile ieșene sub presiune maximă

La Iași, ca și în restul țării, școlile se pregătesc să primească, săptămâna viitoare, o versiune revizuită a listei posturilor didactice vacante și rezervate, așa cum prevede procedura oficială pentru stabilirea normelor didactice. Ajustările vin în urma decretării în Monitorul Oficial a unor măsuri din pachetul fiscal‑bugetar care reconfigurează profund distribuția posturilor.

La nivel local, Inspectoratul Școlar Județean Iași a publicat lista completă la 5 august, iar în școlile din mediul urban și rural sunt disponibile sute de catedre – peste 2.600 – pentru disciplina Biologie, Chimie, arte, discipline tehnice, limbi moderne și multe altele. În plus, există și posturi de nișă la Palatul Copiilor sau cluburi locale pentru activități extrașcolare – aeromodelism, șah, arte aplicate – și catedre în învățământul special ori profesional, precum comunicarea în limbaj mimico‑gestual sau prelucrare lemn..

Numărul mare de posturi scoase la concurs în contextul normelor noi, care impun, printre altele, două ore săptămânale de pregătire remedială în învățământul primar (din 8 septembrie) și interzicerea plății cu ora în cazul personalului de conducere, amplifică presiunea asupra școlilor. Fiecare unitate trebuie să revizuiască urgent oferta de discipline opționale, să încadreze personalul didactic și să rezolve cererile de completare a normei, într-o cursă contra-cronometru.

Profesorii din Iași sunt deja în alertă. Contextul devine și mai tensionat: navigarea pe pagini cu posturi vacante crește exponențial, semn că profesorii își caută încă o căsuță în sistem înainte de începerea școlii.

Pe 8 septembrie, se anunță un miting major în stradă — profesorii amenință să blocheze simbolic debutul anului școlar dacă deciziile nu sunt reversibile. În acest context, Iașiul riscă să devină nu doar un epicentru al conflictului sindical, ci și o veritabilă criză socială. Comunitățile sunt amenințate de comasări de creșe, grădinițe și școli, iar un scandal major ar putea umbri startul educațional pentru mii de copii și familiile lor.

Dan DIMA