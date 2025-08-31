Iașul se consolidează ca principal hub aerian al Moldovei

* dacă trendul actual se menține, anul 2025 ar putea fi unul record absolut pentru traficul aerian ieșean, marcând o nouă etapă în dezvoltarea transportului și a conectivității internaționale a regiunii * deși Iașul nu se află încă în top pe segmentul intern, accentul pus pe cursele externe i-a adus poziția a treia la nivel general

Transportul aerian continuă să se dezvolte accelerat în România, iar Iașul se consolidează ca principal hub aerian al Moldovei. Potrivit datelor centralizate de Institutul Național de Statistică (INS), în primul semestru al anului 2025, numărul total al pasagerilor transportați pe rutele aeriene interne și internaționale a ajuns la 12,77 milioane, în creștere cu 7,9% față de aceeași perioadă din 2024.

Cele mai mari ponderi în transportul de pasageri s-au înregistrat pe „Henri Coandă” – București, cu aproape 7,9 milioane pasageri îmbarcați și debarcați, „Avram Iancu” – Cluj-Napoca, cu aproximativ 1,6 milioane pasageri, Aeroportul Internațional Iași, cu 537.600 pasageri îmbarcați și 516.400 pasageri debarcați.

Astfel, în doar șase luni, prin aeroportul ieșean au trecut peste 1,05 milioane de călători, performanță care îl plasează în top trei la nivel național.

Pasagerii din Iași preferă Italia, Marea Britanie și Germania

Datele INS arată că Italia rămâne destinația preferată pentru pasagerii care pleacă din România, iar trendul este valabil și la Iași. Din totalul debarcărilor la nivel național, Italia a atras peste 1,17 milioane pasageri în prima jumătate a anului, urmată de Regatul Unit (886.758) și Germania (710.326).

Cele mai căutate aeroporturi externe pentru curse regulate au fost Londra Luton (peste 533.000 pasageri debarcați în România), Milano Bergamo (292.000), München (195.000), Istanbul (188.000), Bruxelles Charleroi (182.000).

De asemenea, mulți români s-au îmbarcat pentru destinații din Spania (534.911 pasageri) și Franța (403.834 pasageri), fapt ce confirmă legăturile puternice ale diasporei cu țara de origine.

Creșterea numărului de pasageri la Iași are efecte directe asupra economiei regionale. Mai mulți călători înseamnă atragerea companiilor aeriene internaționale, care includ Iașul pe harta rutelor lor, dezvoltarea turismului – atât al ieșenilor care călătoresc spre destinații externe, cât și al vizitatorilor care vin în capitala Moldovei, sprijin pentru mediul de afaceri – conexiuni rapide către marile centre economice europene.

În plus, extinderea și modernizarea infrastructurii aeroportuare de la Iași, aflată deja în derulare, va permite procesarea unui număr și mai mare de pasageri în anii următori.

Iașul nu prinde podiumul la transportul aerian intern

INS precizează că, la nivelul curselor interne, Bucureștiul rămâne principalul nod aerian, cu aproape jumătate (49,4%) din totalul pasagerilor îmbarcați, urmat de Cluj (18,5%) și Timișoara (12,9%).

Deși Iașul nu se află încă în top pe segmentul intern, accentul pus pe cursele externe i-a adus poziția a treia la nivel general.

INS reamintește că în România funcționează în prezent 17 aeroporturi, toate cu statut internațional. Utilizarea tot mai frecventă a transportului aerian, inclusiv pe distanțe medii și scurte, arată că românii preferă să câștige timp și confort, în detrimentul rutelor rutiere și feroviare.

Cu o creștere de aproape 8% la nivel național și cu peste un milion de pasageri procesați în șase luni, Aeroportul Internațional Iași confirmă statutul de poartă aeriană a Moldovei.

Dacă trendul actual se menține, anul 2025 ar putea fi unul record absolut pentru traficul aerian ieșean, marcând o nouă etapă în dezvoltarea transportului și a conectivității internaționale a regiunii. Daniel BACIU