Iașul, sub lupa infecțiilor nosocomiale. Ministerul Sănătății lansează Registrul Electronic obligatoriu pentru spitale

* Ministerul Sănătății promite schimbarea regulilor jocului în spitalele din România * infecțiile nosocomiale, mult timp ascunse și tratate ca un subiect tabu, intră în registrul digital obligatoriu * în Iași, unde spitalele tratează cazuri critice, miza nu mai este doar raportarea, ci recâștigarea încrederii pierdute

Timp de ani de zile, în spitalele din România, infecțiile nosocomiale au fost tratate ca o pată pe obrazul sistemului medical, ascunse sub preș, raportate fragmentar sau deloc. Rezultatul? Pacienți vulnerabili transformați în victime colaterale, medici presați de suspiciune publică și familii care au pierdut încrederea în spital ca spațiu sigur.

Acum, Ministerul Sănătății anunță o schimbare radicală: Registrul Electronic de Raportare a Infecțiilor Nosocomiale devine realitate și va fi implementat în toate spitalele care tratează pacienți critici, inclusiv cei cu arsuri grave. „Infecțiile asociate actului medical nu trebuie ascunse, ci raportate, înregistrate și controlate. Doar așa putem proteja pacienții și limita răspândirea lor între oameni deja vulnerabili”, transmite instituția.

Sistemul, finanțat din fonduri europene și testat deja la Spitalul de Copii „Grigore Alexandrescu” din București, urmează să fie extins la nivel național. Pentru spitalele din Iași, unde ajung cazuri grave din toată Moldova, presiunea devine una uriașă: digitalizarea nu va mai permite cosmetizarea rapoartelor.

Ministerul insistă că nu este vorba despre vânătoare de vinovați, ci despre reguli clare și simplificate. „Nu prin blamarea medicilor, ci prin găsirea de soluții reale putem proteja pacienții. Este momentul să schimbăm paradigma: legislație clară, protocoale unitare, instruire continuă”, se arată în mesajul oficial.

Legislația a fost rescrisă pentru a deveni mai aplicabilă, iar în scurt timp vor fi adoptate ordine de ministru care stabilesc protocoale unice: norme de supraveghere și control al infecțiilor, metodologii de raportare, măsuri pentru accidente biologice și proceduri de protecție a personalului și pacienților.

Pentru pacienți, vestea este primită cu un amestec de speranță și scepticism. „Am contractat o infecție de spital când am născut. Ani de zile m-am chinuit și nici acum nu sunt foarte bine. Dacă acum se vor raporta transparent, poate alții nu vor trece prin ce am trecut noi”, spune Raluca, 42 de ani, din Iași.

Într-un oraș cu spitale suprapline și personal medical sub presiune constantă, digitalizarea raportării ar putea fi începutul unui drum spre normalitate. Dar întrebarea rămâne: registrul electronic va aduce curățenie reală în saloane sau va rămâne doar o bază de date plină de statistici reci?

Iașul, cu istoria lui de centru medical universitar, va fi unul dintre primele poligoane de testare a noii transparențe. Iar pacienții critici, de la mari arși la cei din secțiile ATI, așteaptă ca schimbarea să nu fie doar pe hârtie sau pe ecran, ci în aerul pe care îl respiră între pereții spitalelor.

Nicoleta ZANCU