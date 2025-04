Iașul, tot mai atrăgător pentru marile companii. Se discută cu giganți din Texas

În ultimii ani, pe piața din Iași și-au făcut loc companii uriașe, care reușesc să ofere mii de locuri de muncă pentru tinerii care termină studiine în capitala Moldovei. Orașul, care tinde să devină un punct important în domeniul IT, este în continuare extrem de atrăgător pentru numele uriașe din această industrie.

În acest sens, municipalitatea face eforturi pentru a atrage cât mai mulți investitori în Iași, iar viceprimarul Daniel Juravle a făcut o vizită de lucru în SUA, Houston , unde a purtat discuții și negocieri cu mai mulți oameni de afaceri. „Am discutat despre dezvoltarea unor legături economice cu Iașul. Toată întâlnirile pe care le-am avut, cu Camerele de Comerț, cu investitorii americani, au avut o componentă de business. Ne-am întâlnit pentru a încerca să-i atragem aici. Avem câteva exemple de companii mari în Iași, chiar din Texas . După vizitele noastre, am reușit să aducem câteva companii. Totodată, suntem în discuție cu alte câteva companii. Am semnat înțelegeri despre care nu putem da prea multe detalii, dar își doresc să vină aici, la Iași. Americanii ne privesc bine. Asta este concluzia. Nu o spun doar pentru că am fost eu acolo. Am fost în multe state, suntem apreciați ca fiind muncitori, dedicați, ca fiind oameni serioși”, a declarat Daniel Juravle, viceprimarul municipiului Iași.

Cum își atrage Iașul investitorii

Conform celor relatate de viceprimarul Daniel Juravle, Iașul reușește să atragă nume mari din domeniul IT și nu numai datorită universităților bune pe care le are. „În discuțiile pe care le am încep mereu cu universitățile. Avem cea mai veche universitatea din România, tot timpul vorbesc despre. Avem Facultatea de Informatică. La Universitatea Tehnică avem facultăți care tratează conex subiectul. Nu doar conex. Putem dezvolta în Iași inclusiv chestiuni în domeniul medicinei”, a adăugat Daniel Juravle.

Ce își doresc tinerii absolvenți de la marile companii

Reporterii „Evenimentul” au discutat cu mai mulți angajatori din orașul Iași, reprezentanți ai marilor companii care și-au făcut loc pe piața din capitala Moldovei. Aceștia au declarat că tinerii absolvenți nu se mai „vând” ușor. Pretențiile salariale cresc de la un an la altul, iar cei care caută un loc de muncă sunt interesați și de alte beneficii pe care companiile sunt dispuse să le ofere. „Salariul este un criteriu foarte important. Pretențiile cresc de la un an la altul, de la o generație de absolvenți la alta. Nu mai există tineri care să accepte să lucreze în schimbul unor salarii lunare de sub 4.000 de lei pe lună. Este și normal, universitățile îi pregătesc foarte bine pe acești tineri. Totodată, sunt interesați de pachete de benficii, care includ tot felul de abonamente. Vorbim despre abonamente la clinici private, la săli de sport sau chiar transport în comun”, a precizat Bogdan C., manager în cadrul unei companii din Iași. Cristian ANDREI