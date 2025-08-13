Stiri
"PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!" Titlu proiect: „ACCELERAREA SUSTENABILITATII SC MAJUTEX SRL: INVESTITII PENTRU EFICIENTA ENERGETICA IN PRODUCTIE" – contract nr. 807/07.08.2024
Iașul trăit pe abonament. De la trotinete, la haine de închiriat

abona-IS

Dimensiune font:

| 13-08-2025 11:39

 * de la biciclete și trotinete electrice la haine „de lux” închiriate, de la birouri partajate la divertisment digital, Iașul intră în epoca în care nu mai deții nimic, ci doar plătești lunar pentru a folosi * promovată ca „flexibilitate” și „mobilitate urbană”, economia abonamentelor ascunde o realitate crudă: plătești mereu, dar nu rămâi cu nimic

În Iașul de azi, libertatea nu mai înseamnă să ai ceva al tău, ci să ai acces la ceva… contra unei plăți recurente. Fie că e vorba de o trotinetă electrică, o pereche de blugi de firmă sau un birou la etajul unui spațiu „coworking” cu ferestre mari și cafea „single origin”, totul funcționează pe bază de abonament. Nu cumperi, nu deții, nu ești proprietar – ești client fidel pe termen nedefinit.

Transport cu „taxă lunară”
Sistemele de bike-sharing și trotinete electrice au invadat centrul orașului. Aplicațiile promit costuri mici și eficiență. Realitatea e mai puțin romantică: când faci calculul la final de lună, banii dați pe drumurile „scurte și ieftine” se apropie de rata la un scuter second-hand. În plus, serviciile depind de disponibilitatea vehiculelor, de vreme și de infrastructura care, în Iași, rămâne în multe zone o provocare.

Birouri la comun – chiria digitală a freelancerului
Conceptul de „coworking” a prins rădăcini în Iași, atras de valul de freelanceri, nomazi digitali și start-up-uri care preferă flexibilitatea în locul contractelor pe termen lung. Pe hârtie, plătești doar pentru spațiul de care ai nevoie, când ai nevoie. În practică, ajungi să depinzi de aceste locuri, să-ți calibrezi viața profesională pe costurile lor și să trăiești cu teama că, fără abonament, pierzi nu doar biroul, ci și rețeaua socială pe care ai construit-o acolo.

Moda pe abonament, garderoba care nu e a ta
Industria modei a reinventat ideea de chirie: haine de designer livrate la ușă, purtate câteva zile, apoi returnate. Este prezentată ca o soluție sustenabilă și accesibilă pentru a te îmbrăca „ca în reviste” fără să spargi banca. Însă acest sistem te obișnuiește cu ideea că nimic din ceea ce porți nu îți aparține și că stilul tău personal este dictat de algoritmul unei platforme. „Mie îmi convine, așa pot fi mereu elegantă și în pas cutendințele. Nu mă derankează să închiriez haine”, a spus Elena H., o ieșeancă dornică să epateze.

Divertismentul, exemplul perfect al capcanei
Dacă transportul, birourile și moda încă lasă impresia de opțiune, industria divertismentului a reușit să normalizeze complet modelul de abonament. Netflix, Spotify, platforme de gaming, aplicații de lectură, cursuri online – toate par mici investiții lunare, dar adunate, transformă laptopul sau telefonul într-un aparat care funcționează doar pe „taxă de acces”.

De ce e periculos modelul „totul pe abonament”
Abonamentele sunt vândute ca libertate: nu te leagă un credit, nu trebuie să faci o investiție mare, poți renunța oricând. Dar realitatea este că renunțarea vine cu un cost invizibil: pierzi accesul imediat la ceva de care ai ajuns să depinzi. În plus, aceste plăți mici, recurente, scapă adesea de sub control – pentru că nu simți presiunea unei achiziții mari, dar o resimți, în mod constant, în scăderea soldului din cont.

În Iași, fenomenul ia proporții pentru că orașul trece printr-o modernizare rapidă, iar tinerii profesioniști sunt primii vizați de aceste modele. Veniturile lor, deși peste media națională, nu sunt suficiente pentru a susține un stil de viață de lux cumpărat integral. Abonamentele par compromisul perfect. Dar, în timp, creează o cultură a consumului temporar, unde nimic nu se păstrează și totul se plătește din nou și din nou.

Maura ANGHEL

Un oraș în care transportul, birourile, hainele, divertismentul, chiar și unele servicii medicale funcționează pe bază de abonament devine un spațiu închiriat. Nu mai ești locuitor, ești utilizator. Și, asemenea unui mall, tot ce contează este cât de mult timp și bani cheltuiești acolo. Într-un Iași tot mai „abonat” la modernitate, e ușor să cazi în capcana confortului de azi și să ignori factura de mâine. Dar întrebarea care ar trebui să ne neliniștească este simplă: dacă tot ce ai este „închiriat” pe o lună, ce îți rămâne atunci când abonamentul expiră?

 

