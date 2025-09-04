Iașul urcă pe podiumul educației globale. Peste 2.000 de elevi primesc certificate Cambridge

* un val de excelență academică acoperă Iașul: 2.024 de elevi au reușit să treacă examenele Cambridge English, depășind media mondială și transformând orașul într-un reper pentru performanța în educația lingvistică * festivitatea de premiere are loc pe 4 și 5 septembrie la Palas Congress Hall

Iașul devine, la început de toamnă, scena uneia dintre cele mai mari ceremonii educaționale din România. Nu mai puțin de 2.024 de elevi din municipiu și județ își vor ridica oficial certificatele Cambridge, recunoscute la nivel internațional ca etalon al cunoașterii limbii engleze.

Performanță peste standardele mondiale

Rezultatele obținute de elevii ieșeni în anul școlar 2024–2025 impresionează: scorurile lor au depășit media globală cu până la 6,76%, potrivit statisticilor Cambridge University Press & Assessment. Cele mai multe certificări s-au obținut pentru nivelurile B1 Preliminary (328 de candidați) și B2 First (254 de candidați), dar în top se află și testările pentru cei mai mici – Starters, Movers și Flyers. Nu lipsesc însă nici performanțele de vârf: 138 de adolescenți au trecut examenul C1 Advanced, iar 20 au reușit să obțină cel mai greu certificat, C2 Proficiency.

Forța comunității educaționale din Iași

Cei 1.676 de elevi pregătiți în cadrul centrului lingvistic Twinkle Star au fost dublati de alți aproape 350 de copii și tineri proveniți din școli din județ, unde examenele au fost organizate în parteneriat cu centrul autorizat. Profesorii care au sprijinit acest proces vor fi urcați pe scenă alături de elevii lor, într-un gest de recunoaștere a muncii colective.

Distincții speciale vor fi acordate instituțiilor care au adus cel mai mare număr de candidați: Colegiul Național „Vasile Alecsandri” din Iași și Alchemy Cluj primesc titlul de Parteneri Gold, iar școli precum „Titu Maiorescu” sau „Ștefan Bârsănescu” vor fi onorate cu statutul de Partener Silver.

Momentul-cheie al ceremoniei va fi decernarea titlului de Cambridge English Educational Partner, statut care se adaugă la cele deja deținute – Cambridge Gold Preparation Centre și centru autorizat de examene Cambridge. Festivitatea devine o tradiție anuală pentru Iași, oraș care reușește să îmbine istoria sa culturală cu exigențele unei educații moderne, conectate la standarde internaționale. Prezența reprezentantului Cambridge University Press & Assessment în România, Aniella Bușilă, conferă greutate evenimentului.

Tania DAMIAN