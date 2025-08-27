Iașul va avea un nou parc, mai mare decât Grădina Botanică!

Patrimoniul zonelor de relaxare din municipiul Iași se va îmbogăți în perioada următoare cu un proiect de anvergură: un parc de agrement cu specific de pădure, întins pe 49 de hectare, ce va fi amenajat în zona Mănăstirii Cetățuia.

În ședința Consiliului Local programată pentru data de 29 august 2025, aleșii municipali vor dezbate și vota un proiect ce vizează încheierea unui acord de parteneriat între Municipiul Iași, Arhiepiscopia Iașilor – Mănăstirea Cetățuia, Asociația Silvică Iași și Ocolul Silvic Cetățuia. Scopul acestui parteneriat este transformarea terenului împădurit din jurul mănăstirii într-un spațiu verde urban multifuncțional, destinat atât locuitorilor orașului, cât și turiștilor.

Noul parc va fi gândit ca o zonă de relaxare și agrement, dar și ca un spațiu educativ și cultural. Conform documentației transmise consilierilor locali, amenajările vor include alei pietonale din materiale ecologice, bănci, construcții ușoare din lemn, stâlpi de iluminat modern și toalete ecologice.

Conceptul este unul de „pădure–parc”, ceea ce înseamnă păstrarea caracterului natural al zonei, cu o intervenție minimă, menită să asigure accesibilitatea și confortul vizitatorilor.

„Vrem să creăm un spațiu în care ieșenii și turiștii să se bucure de natură, dar și să găsească un loc pentru activități sportive, educație ecologică și relaxare. Zona Cetățuia are un potențial uriaș, fiind o colină cu încărcătură istorică și spirituală, dar insuficient valorificată până acum”, se arată în expunerea de motive a proiectului.

Un aspect notabil al acestui demers este parteneriatul dintre instituții cu profiluri diferite – administrația locală, Biserica Ortodoxă și structurile silvice. Mănăstirea Cetățuia este una dintre cele mai importante ctitorii voievodale din Iași, ridicată în secolul al XVII-lea de domnitorul Gheorghe Duca, iar includerea zonei într-un proiect de agrement urban vine să aducă în prim-plan și componenta turistică și culturală.

De asemenea, implicarea Ocolului Silvic Cetățuia și a Asociației Silvice Iași va asigura protecția și gestionarea durabilă a vegetației, astfel încât intervențiile de amenajare să nu afecteze biodiversitatea, ci dimpotrivă să contribuie la conservarea ei.

Cu o suprafață de 49 de hectare, noul parc ar urma să devină unul dintre cele mai mari spații verzi din municipiu, comparabil ca dimensiuni cu Grădina Botanică sau chiar mai extins decât Parcul Copou. Proiectul este văzut ca un pas important în direcția creșterii calității vieții urbane prin extinderea zonelor de recreere și reducerea deficitului de spații verzi raportat la numărul locuitorilor.

Mai mult, apropierea de centrul orașului și accesibilitatea relativ facilă fac ca parcul să aibă potențial de atracție turistică, integrându-se într-un circuit ce poate include vizitarea Mănăstirii Cetățuia, plimbările pe coline și perspectiva panoramică asupra Iașului.

Dacă proiectul va fi aprobat de consilierii locali, urmează să fie demarate etapele tehnice: elaborarea studiilor de fezabilitate, stabilirea surselor de finanțare și calendarul lucrărilor. Deocamdată, nu a fost avansată o estimare a costurilor și nici o dată exactă de finalizare, însă autoritățile locale afirmă că prioritatea este ca parcul să fie amenajat în etape, cu respectarea normelor de protecție a mediului și a patrimoniului istoric-religios al zonei.

Prin acest proiect, Iașul își propune să îmbine tradiția cu modernitatea, transformând un spațiu încărcat de istorie într-un loc accesibil tuturor generațiilor – pentru relaxare, educație și redescoperirea naturii. Carmen DEACONU