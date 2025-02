Iașul va găzdui cel mai mare festival de indoor cycling

Iubitorii mersului pe bicicletă din toată ţara sunt aşteptaţi în luna iunie la Iaşi pentru cel mai mare festival de indoor cycling. Este a doua ediţie a unui astfel de eveniment, iar organizatorii își propun ca cei care vor participa să pedaleze împreună echivalentul ocolului Pământului - aproximativ 40.000 de kilometri.

Iniţiatorul evenimentului este un ieşean care, în urmă cu 11 ani, a avut o problemă medicală ce i-a schimbat complet viaţa, transformându-l dintr-o persoană sedentară în promotorul unui stil de viaţă activ.

Între timp a reuşit să reunească din ce în ce mai mulţi iubitori ai bicicletei fixe şi a iniţiat acest proiect, Pop'N'Move Fest 2025. „După certificarea ca instructor de cycling, observând apetitul naţional de genul maraton de indoor cycling, şi pentru că în regiunea Moldovei nu sunt astfel de evenimente, am decis să organizăm în 2023 Iaşi indoor cycling maraton. La finalul ediţiei ne-am dat seama că trebuie să visăm un pic mai mult. Astfel, pe 21-22 iunie vom organiza un eveniment în cadrul căruia va fi un maraton la care aşteptăm participanţi din toată ţara”, spune Robert Dalas, iniţiatorul proiectului.

Organizatorii vor să facă cunoscut acest sport care este mai sigur decât mersul pe bicicletă în natură sau prin oraş. De asemenea este benefic pentru sănătate. „Bicicleta a fost un sport pe care l-am iubit din copilărie, la care m-am întors după mulţi ani într-un context nefavorabil din viaţa mea. Am intrat în sala de sport şi am făcut şi bicicletă indoor. Acolo am cunoscut un instructor cu care am rezonat foarte mult, de la care am avut foarte multe de învăţat. El m-a instruit să mă antrenez corect, am urmat şi şcoala de instructori de indoor cycling, deşi iniţial nu am avut nicio intenţie în acest sens”, a spus Robert Dalas.

Acesta este fondatorul pedalas.ro și instructor de ciclism în mai multe cluburi de sport din Iaşi. Astfel, el inspiră mulți oameni, îi ajută să se dezvolte şi să devină mai sănătoşi prin intermediul sportului.

Una dintre aceste persoane este Cornel, care în urmă cu 8 ani a început să pedaleze în sală pentru că era un om cu...greutate. Avea 116 kg şi tocmai fusese diagnosticat cu diabet. „Privesc cu amărăciune cum este tratat biciclistul pe stradă, de aceea e mai sigur să faci bicicletă de sală. Al doilea motiv, care e foarte important, este că nu o să reuşiţi să faceţi singuri sport acasă. După 8 ani de sport vă spun că echipa te ajută foarte mult. Trebuie să ştii toate etapele, ce să faci, trebuie să ai oameni care să fie puternici şi pentru tine şi să te încurajeze. Altfel, abandonezi. Medicul spune că are foarte mulţi pacienţi, dar extrem de puţini ştiu ce să facă pentru a ţine sub control boala. Un mod de a controla boala este mişcarea, sportul”, a spus Cornel Urâtu.

Pop'N'Move Fest 2025 se va desfăşura în perioada 21 - 22 iunie, şi are şi un scop caritabil. Toţi concurenţii se vor putea înscrie donând o sumă modică de bani iar sumele strânse vor fi donate celor aflaţi în mare nevoie. Laura RADU