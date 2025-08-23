Iașul va găzdui INIMO 2025 – Festivalul Internațional al Familiei, Vieții și Faptelor Bune



Pe 30-31 august 2025, în fața Palatului Culturii din Iași, va avea loc ediția a IV-a a INIMO – cel mai mare festival caritabil din România, un eveniment care va aduna zeci de mii de oameni pentru a sprijini 10.554 de copii sărmani și orfani din toată țara.

INIMO 2025 promite să transforme Iașul în capitala solidarității, unde muzica, bucuria și faptele bune vor merge mână în mână. Festivalul este organizat de Asociația „Glasul Vieții” și are o misiune clară: să ofere șansa la educație și demnitate copiilor aflați în cele mai grele situații sociale.

10.554 de copii vor primi sprijin concret

Proiectul „Bursele Grăuntele de Iubire”, coordonat de Asociația „Glasul Vieții”, va continua să asigure hăinuțe, încălțăminte, ghiozdane și tot ce este necesar pentru ca acești copii să înceapă școala cu fruntea sus. Fără acest sprijin, mulți dintre ei ar fi împinși spre abandon școlar, cerșetorie sau chiar infracționalitate.

Artiști de top și două zile de spectacol

INIMO 2025 va aduce pe scena din fața Palatului Culturii unii dintre cei mai apreciați artiști români: Andra, Smiley, Connect-R, Antonia, Alex Velea, The Urs, Cedry2k, Direcția 5, Misha Miller, Andra Gogan, Eva Timush și mulți alții.

Cei mici vor avea parte de zone de joacă, ateliere educaționale, face-painting și spectacole interactive oferite de Planeta Clonuella și Coloricii.

„Bucură-te și fă bine!” – deviza festivalului

Evenimentul va reuni participanți din toată Moldova, dar și din alte colțuri ale țării și din Diaspora. Deviza ediției – „Bucură-te și fă bine!” – nu este doar un slogan, ci un apel direct la responsabilitate socială și implicare.

Dimensiunea socială a festivalului

Pe lângă sprijinul pentru copii, festivalul va susține și proiecte medicale prin Clinica Veronica, primul spital socio-medical gratuit din România, dedicat mamelor și tinerilor din medii vulnerabile.

Festivalul este organizat în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași, Consiliul Județean Iași și cu sprijinul instituțiilor de ordine și siguranță publică – Jandarmeria, Poliția Locală, ISU și Serviciul Rutier Iași, alături de zeci de parteneri tradiționali și companii locale.

Evenimentul va avea loc în Piața Palatului Culturii, pe 30-31 august, de la ora 17.00, oferind publicului două zile de concerte, activități pentru întreaga familie și, mai ales, șansa de a schimba viața a peste zece mii de copii.