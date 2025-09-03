Iașul văzut din goana curierilor de mâncare. O radiografie a orașului printre claxoane, aplicații și supraviețuire

* în timp ce politicienii promit dezvoltare și modernizare, adevărata față a Iașului se citește cel mai bine din șaua livratorilor de mâncare * ei pedalează printre gropi, șantiere și claxoane, ducând zilnic nu doar cutii cu pizza sau burgeri, ci și o radiografie dură a unui oraș prins între promisiuni și realitate