Iașul văzut prin ruj roșu. Locuri unde femeile pot ieși singure, cu stil și încredere

* Iașul devine scena perfectă pentru femeia care alege să iasă singură, cu grație și curaj * un city tour alternativ pentru momentele când nu ai nevoie de nimeni altcineva ca să te simți completă * descoperă cafenele elegante, galerii de artă, librării tăcute și alei care te primesc exact așa cum ești

Sunt zile în care nu vrei să fii cu nimeni altcineva decât cu tine. Nu din tristețe, nu din plictiseală, ci dintr-o nevoie profundă de a fi prezentă. Cu pași siguri, un ruj roșu care nu se cere explicat și un gând liniștit care spune „astăzi sunt doar a mea”. Iașul, cu parfumul lui vechi de cultură și verde crud de primăvară, e decorul perfect pentru această ieșire în care stilul se simte, nu se afișează.

Femeile care aleg să meargă singure prin oraș, fără graba de a umple un gol, pot trăi bucuria de a ocupa spațiul firesc al propriei prezențe.

Librăria Cărturești din Palas

Printre rafturile acestei librării nu te simți niciodată singură. Cuvintele cărților vorbesc și tăcerea cititorilor e un limbaj în sine. Poți răsfoi cărți de poezie, te poți pierde în albume de artă sau pur și simplu poți sta pe o canapea, fără grabă. E un spațiu care îți permite să fii discretă și curajoasă în același timp.

Galeria de Artă Theodor Pallady

Puțini se opresc aici, dar tocmai asta face locul special. Galeria e tăcută, elegantă, cu tablouri care te privesc înapoi. E genul de spațiu în care îți regăsești feminitatea fără artificii, doar prin contactul cu frumosul. Aici, singurătatea e sinonimă cu rafinamentul.

Aleea Copou

Un loc simbolic, dar mereu proaspăt. Mergi în ritmul tău, ascultând pașii care se aud clar între castani. Poți avea o conversație interioară sau te poți lăsa purtată de muzică în căști. Copoul are ceva protector și melancolic, ca o prietenă care nu întreabă nimic, doar te ține de braț cât ai nevoie.

Cafeneaua Jassyro

Un spațiu mic, cu mult bun gust. Ideal pentru a bea o cafea atent pregătită și a te simți parte dintr-un oraș viu. Aici nu există mese mari de grup sau agitație inutilă. Poți sta la tejghea sau la o masă aproape de geam, urmărind orașul din interiorul propriului tău moment de liniște. Această cafenea are un aer boem și discret. Poți privi lumea din spatele unei cești de cafea, inventând povești pentru trecători sau pur și simplu trăind clipa. Femeile care știu să stea singure aici arată ca niște personaje din romane vechi, fermecătoare fără efort.

Grădina Botanică

Un spațiu care te lasă să respiri. Plimbarea printre sere, pomi și flori rare nu cere companie. Poți veni dimineața devreme, când orașul e încă somnoros, sau la apus, când lumina devine aurie. Fiecare pas devine un ritual de reconectare cu tine.

Muzeul Literaturii Române – Casa Pogor

E o experiență aparte să mergi singură într-un muzeu al scriitorilor. Simți cum se activează vocile trecutului și cum tăcerea devine un dialog subtil. Poți merge din cameră în cameră cu pași ușori, citind citate vechi sau ascultând amintiri care nu sunt ale tale, dar care te ating totuși.

Parcul Expoziției

Un parc liniștit, ideal pentru o plimbare fără scop. Aici, singurătatea nu e suspectă, ci firească. Poți sta pe o bancă, poți citi sau poți observa cerul și copacii. E un loc unde nu trebuie să faci nimic ca să simți că ești bine.

Un boutique din centru

Încheie traseul oferindu-ți un mic dar. O broșă, o eșarfă, o carte poștală vintage. Nu pentru a impresiona, ci pentru a marca o zi în care ai avut curajul de a fi cu tine. Acest gest simplu are ceva aproape ritualic, ca o confirmare că ai fost acolo, prezentă, elegantă și completă.

Ieșirea singură nu este despre absența celorlalți, ci despre prezența deplină a ta. Iașul are multe locuri care nu cer explicații, doar disponibilitate. Când mergi cu capul sus, cu rujul roșu ca pe o semnătură a asumării și cu o inimă deschisă, orașul devine al tău. Nu pentru că ai cucerit ceva, ci pentru că ai permis ceva: să fii văzută exact așa cum ești.

Maura ANGHEL