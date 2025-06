Ieșeni, atenție la consumul de alcool pe timpul verii! Riscuri uriașe

În perioada sezonului cald, foarte multe persoane aleg să își petreacă timpul liber la terase sau în zonele de agrement din oraș, unde încearcă să se răcorească cu diverse băuturi. De cele mai multe ori, berea este în topul preferințelor pe perioada verii. Chiar dacă poate părea o băutură inofensivă, medicii explică de ce, în realitate, lucrurile nu stau chiar așa. „Este cunoscut faptul că vara se consumă mai mult alcool, mai ales bere, în concedii. Totodată, nu trebuie să uităm că hidratarea este foarte importantă atunci când se consumă alcool. În mod normal, un bărbat ar trebui să consume două unităţi de alcool pe zi, echivalentul unei beri la 500 ml. În acelaşi timp, femeile ar trebui să consume o unitate de alcool pe zi. Este important să menţionăm că tot ce este peste intră într-o zonă de risc. Trebuie să ştim că alcoolul dezhidratează intens şi se recomandă să consumăm câte un pahar de apă de fiecare dată când consumăm alcool. Totodată, vara vorbim şi de o temperatură exterioară crescută care poate reprezenta un alt factor important de risc”, a precizat dr. Ovidiu Alexinschi, medic primar psihiatru în cadrul Institutului de Psihiatrie Socola din Iaşi .

Astfel, alcoolul, combinat cu temperaturile crescute din termometre, pot conduce la adevărate problem de sănătate, precum tulburări cardiace.

De ce îngrașă alcoolul?