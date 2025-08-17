Ieșenii au adunat tone de ajutoare pentru sinistrații din Suceava și Neamț

* campanie umanitară organizată de Primăria Municipiului Iași, DAS și Serviciul Voluntar de Ambulanță * în total, ajutoarele au fost ambalate și încărcate pe 7 paleți

Ieșenii au demonstrat din nou spirit de solidaritate în fața tragediilor. În doar o săptămână, prin campania organizată de Primăria Iași, Direcția de Asistență Socială și Serviciul Voluntar de Ambulanță, au fost strânse sute de produse alimentare, articole de cazarmament, îmbrăcăminte și produse de igienă, care vor fi trimise către comunitățile grav afectate de inundațiile din județele Suceava și Neamț.

În perioada 31 iulie – 8 august, donațiile au fost colectate în nouă puncte special amenajate: Parcul Copou, Piața Unirii, Parcul Podu Roș, Piața Voievozilor și cele cinci centre de cartier ale Primăriei.

Generozitatea ieșenilor s-a concretizat în: articole de cazarmament (21 pături, 20 pilote, 21 lenjerii de pat, 46 prosoape, 9 perne etc.), alimente (186 bidoane de apă, 109 litri de ulei, 129 kg de făină, 231 conserve, 212 pateuri, 128 pachete de biscuiți, 105 pachete de orez, 91 de zahăr, 107 mălai, 49 compoturi ș.a.), produse de igienă și curățenie (93 role de hârtie igienică, 60 săpunuri solide, 32 șampoane și săpun lichid, 19 pachete de detergent, 31 șervețele umede etc.), îmbrăcăminte și încălțăminte (13 perechi de încălțăminte, 42 perechi de șosete, 12 geci, 11 pulovere, 5 seturi de haine pentru copii și alte articole).

În total, ajutoarele au fost ambalate și încărcate pe 7 paleți, distribuiți astfel: 2 cu alimente, 1 cu produse de curățenie, 1 cu produse igienico-sanitare, 2 cu îmbrăcăminte și încălțăminte și 1 cu apă.

„În momentele care ne definesc umanitatea, ieșenii au fost mereu generoși și solidari. Le mulțumesc tuturor celor care au oferit ajutoare și transmit din nou întreaga solidaritate și întregul sprijin moral față de toți cei greu încercați de această tragedie”, a declarat primarul Mihai Chirica.

Pe lângă bunurile colectate, municipalitatea a pus la dispoziția ieșenilor și un cont pentru donații în bani: Municipiul Iași, CUI: 4541580, IBAN: RO45TREZ4065006XXX000460, Banca: Trezoreria Municipiului Iași. Carmen DEACONU