Ieșenii care călătoresc în Europa pot primi tratament medical gratuit

* tot mai mulți ieșeni pleacă la muncă sau în vacanță în străinătate fără să știe că pot beneficia de asistență medicală gratuită sau la preț redus, exact ca un localnic, dacă solicită Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate (CEASS) * d ocumentul este gratuit, are valabilitate doi ani și poate fi obținut rapid de la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Iași sau online

Un accident banal pe străzile din Paris, o criză de apendicită la Roma sau o problemă cardiacă apărută în timpul unei vacanțe în Grecia pot deveni coșmaruri financiare pentru românii plecați peste hotare. Ceea ce puțini știu este că există un document oficial, emis gratuit în România, care îți poate asigura acces la tratament medical necesar, în aceleași condiții ca pentru cetățenii țării gazdă: Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate (CEASS) .

La Iași, cererile pentru CEASS au crescut semnificativ în 2025, odată cu relansarea mobilității europene. Cardul se poate obține în două moduri: printr-o solicitare online, pe platforma națională dedicată, sau direct de la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate. Procedura este simplă: completezi formularul standard, dovedești că ești asigurat și, în maximum 7 zile lucrătoare, primești documentul valabil timp de doi ani.

Cardul european este acceptat în toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, dar și în Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Elveția și Marea Britanie. El acoperă situațiile medicale neprevăzute – de la afecțiuni acute și accidente, până la complicații ale unor boli cronice sau îngrijiri legate de sarcină și naștere. Atenție însă: CEASS nu înlocuiește o asigurare de călătorie și nu acoperă tratamente planificate sau servicii medicale private.

Cine poate solicita cardul? Orice persoană asigurată în sistemul public de sănătate din România: angajați, pensionari, șomeri, elevi, studenți, copii, dar și cei care contribuie individual la fondul de sănătate. În cazul pierderii, furtului sau nerecunoașterii documentului într-un spital european, se poate cere un certificat provizoriu de înlocuire , emis în 24 de ore de către casa de asigurări.

Pentru ieșenii care pleacă frecvent în străinătate, CEASS devine nu doar o opțiune, ci o necesitate. Un document gratuit, dar vital, care poate face diferența între un tratament medical accesibil și o factură de mii de euro.