Ieșenii care trăiesc ca în filme SF -- își măsoară sănătatea cu gadgeturi și își comandă meniul după ADN

* cu gadgeturi inteligente și diete „croite” pe ADN, sănătatea a devenit un proiect personal cu rapoarte, grafice și aplicații

Pe același palier unde altădată se schimbau borcane de zacuscă și rețete de plăcintă, astăzi se discută despre rata variabilă a inimii (HRV), despre „fereastra metabolică” și despre ce aplicație citește mai rapid glicemia. În Iași, o parte din locatari nu mai așteaptă să le spună medicul ce e bine și ce nu. Înarmați cu ceasuri inteligente, senzori de piele, cântare cu analiză corporală și aplicații de monitorizare, își tratează corpul ca pe un proiect IT, cu actualizări constante și optimizare continuă.

Senzori la încheietură, grafice în buzunar

Dacă în urmă cu cinci ani astfel de dispozitive păreau mofturi scumpe din filme SF, astăzi le vezi în fiecare bloc nou și chiar în apartamentele din cartiere vechi. Traian, un tânăr din Copou, își începe ziua verificând pe smartwatch cât de „profund” a dormit și dacă organismul este pregătit pentru efort. Monica, o tânără antreprenoare, își măsoară glicemia în timp real cu un senzor lipit de braț și știe în câteva secunde ce efect are fiecare masă asupra corpului. „Am descoperit că o felie de pâine integrală îmi ridică glicemia mai mult decât o porție de paste fără gluten. Acum îmi fac cumpărăturile altfel”, povestește ea, arătând aplicația care îi trimite alerte când glicemia trece de un prag prestabilit.

De la rețete de familie la meniuri dictate de ADN

Poate cea mai spectaculoasă schimbare este apariția dietelor personalizate pe baza testelor genetice. Există deja clinici și nutriționiști care colaborează cu laboratoare internaționale pentru a crea meniuri „croite” după ADN-ul fiecărui client. Rezultatul? Planuri alimentare care țin cont nu doar de alergii sau preferințe culinare, ci și de modul în care corpul metabolizează grăsimile, carbohidrații și proteinele. „Am crescut cu ideea că trebuie să beau lapte pentru calciu. După testul ADN, am aflat că îl metabolizez prost și că îmi creează inflamație. Acum iau calciu din alte surse și mă simt mult mai bine”, spune un ieșean în vârstă de 50 de ani, care și-a schimbat complet alimentația.

Rapoarte în loc de intuiție

Pentru acești „optimizatori” de sănătate, senzația subiectivă de „mă simt bine” nu mai e suficientă. Ei vor date. Zilnic. Unii își măsoară oxigenul din sânge de mai multe ori pe zi. Alții urmăresc nivelul stresului prin senzori de ritm cardiac. Câțiva au investit în dispozitive care monitorizează continuu temperatura corporală, pentru a detecta din timp semnele unei infecții. Piața locală a reacționat rapid. S-au deschis magazine cu suplimente „inteligente” – capsule cu eliberare controlată, pulberi cu formule adaptate la tipul de efort și pachete cu vitamine „preparate” în funcție de carențele din analizele tale. Au apărut și antrenori personali care își ajustează sesiunile de sport după datele în timp real de pe ceasul clientului.

Grupuri online și competiții de somn

Ce era odată o discuție despre vreme sau despre fotbal s-a transformat în dueluri de grafice: cine a dormit mai adânc, cine a avut pulsul mai stabil sau cine a reușit să scadă inflamația cel mai mult în ultima săptămână. Grupurile private de pe Facebook și WhatsApp sunt pline de capturi de ecran cu statistici și comparații, aproape ca niște competiții neoficiale.

„Acum câțiva ani ne lăudam cu poze din vacanță. Acum ne lăudăm cu un somn de 8 ore și un scor de recuperare de 95%”, glumește Traian.

Critici și efecte secundare

Nu toată lumea vede cu ochi buni această obsesie pentru date. Psihologii avertizează că unii utilizatori pot dezvolta anxietate sau chiar dependență de monitorizare, ajungând să-și verifice parametrii biologici mai des decât notificările de pe rețelele sociale. Există și riscul interpretării greșite a datelor, ceea ce poate duce la schimbări alimentare sau de stil de viață nesănătoase fără consult medical real. Cu toate acestea, pentru mulți ieșeni, acest tip de control este liniștitor. Fie că îți place sau nu, revoluția sănătății nu se vede doar în clinici private. Se vede în lift, când vecinul își verifică pulsul în timp ce urcă trei etaje. Se vede la cumpărături când mulți scanează alimentele cu o aplicație înainte să le pună în sacoșă.

Teona SOARE