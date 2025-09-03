Ieșenii, chemați să doneze sânge: „Este nevoie pentru foarte mulți pacienți”

* persoanele care doresc să întindă o mână de ajutor și să doneze trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 18 și 60 de ani, o greutate corporală minimă de 50 de kilograme, stare generală bună de sănătate, să nu aibă boli cronice, infecțioase sau recente intervenții chirurgicale

Nevoia de sânge este uriașă la nivelul județului Iași, transmit cadrele medicale din capitala Moldovei. În aceste condiții, prof. dr. Diana Cimpoeșu, șefa UPU-SMURD Iași, lansează un apel către locuitorii județului: este nevoie urgentă de sânge pentru salvarea vieților în secțiile de chirurgie, terapie intensivă și în clinicile medicale ale spitalelor din Iași. „Nevoia de sânge este permanentă. În această perioadă a anului, mai mult ca oricând, este nevoie de sânge pentru foarte mulți pacienți. Rugăm donatorii să salveze viețile celor aflați în chirurgie, terapie intensive și clinici medicale”, a transmis prof. dr. Diana Cimpoeșu, șefa UPU SMURD Iaşi.

Este important de știu că donarea de sânge se face la Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Iași, situat pe Strada Nicolae Bălcescu nr. 21, în apropierea Spitalului „Sf. Spiridon”. Programul centrului este de luni până vineri, de la 7:30 la 13:30.

Ce condiții trebuie să îndeplinească donatorii

Persoanele care doresc să întindă o mână de ajutor și să doneze trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 18 și 60 de ani, o greutate corporală minimă de 50 de kilograme, stare generală bună de sănătate, să nu aibă boli cronice, infecțioase sau recente intervenții chirurgicale. Totodată, donatorii nu trebuie să fi consumat alcool cu 48 de ore înainte și să nu fi fumat în ultimele ore. Medicii mai recomandă un mic dejun ușor înainte de donare, care să nu conțină grăsimi sau lactate.

În fiecare zi, în spitalele din Iași există persoane a căror viață atârnă de un singur fir de ață. De foarte multe ori, singura lor șansă este sângele pe care oamenii aleg să îl doneze la Centrul Regional de Transfuzie Sanguină din Iași. În aceste condiții, ieșenii sunt îndemnați să facă acest gest periodic, întrucât stocurile să fie suficiente și în cazul în care intervin situații de urgență. Cristian ANDREI