Ieșenii cu credite, loviți din plin. Ratele urcă la cote record, din octombrie

* în Iași, peste 43.000 de familii au credite ipotecare sau de consum în lei * pentru cei care au luat împrumuturi mari în perioada 2018-2021, creșterea IRCC se traduce în o rată suplimentară pe an doar din majorarea dobânzii!

Din cauza deficitului bugetar uriaș și a împrumuturilor tot mai scumpe făcute de stat, mii de ieșeni vor plăti rate mai mari ca niciodată. Indicele IRCC – reperul după care se calculează ratele tuturor creditelor acordate după aprilie 2019 – a urcat la 6,07%, cel mai mare nivel din istorie. Noua valoare se aplică din 1 octombrie și va lovi direct în buzunarele celor cu împrumuturi în lei.

Creșterea vine pe fondul instabilității politice și al crizei de finanțare a statului, care s-a împrumutat în primăvara acestui an la dobânzi record. Pentru a apăra leul înainte de alegerile prezidențiale, Banca Națională a absorbit lei din piață, reducând lichiditatea și forțând dobânzile interbancare să crească.

De exemplu, un credit imobiliar de 200.000 lei, luat în 2019 pe 25 de ani, avea inițial o rată de 1.230 lei, cu un IRCC de 2,65%. În prezent, la un IRCC de 5,55%, rata a urcat la 1.570 lei. Din octombrie, cu noul IRCC de 6,07%, rata va depăși 1.700 lei. Asta înseamnă +130 lei față de trimestrul anterior și aproape +470 lei față de momentul contractării creditului.

Și mai rău pentru cei cu credite vechi: ROBOR – indicatorul folosit înainte de aprilie 2019 – va crește puternic pe final de an, împins de inflația alimentată de creșterea taxelor.

Cum IRCC este calculat cu un decalaj de șase luni, și acesta va reveni pe creștere din martie 2026. „Este un efect de domino – scumpirea banilor pentru stat se vede rapid în dobânzile la credite. Fără măsuri de stabilizare, vom avea noi valuri de creșteri în 2026”, avertizează un analist financiar ieșean.

Mii de ieșeni riscă să ajungă în capcana datoriilor dacă trendul continuă

În Iași, peste 43.000 de familii au credite ipotecare sau de consum în lei. Pentru cei care au luat împrumuturi mari în perioada 2018-2021, creșterea IRCC se traduce în o rată suplimentară pe an doar din majorarea dobânzii.

Specialiștii atrag atenția că cei cu credite ar trebui să își refacă bugetele din timp și, dacă este posibil, să facă rambursări anticipate pentru a reduce presiunea. Altfel, anul viitor ar putea deveni cel mai greu pentru debitorii din ultimul deceniu. Daniel BACIU